В Свердловской области не обнаружили ни одного пригодного для купания водоема

В Свердловской области санврачи не нашли пригодных для купания водоемов. Об этом сообщили в Telegram-канале регионального Роспотребнадзора. 61,1% проб из 95 водоемов не соответствуют норме по санитарно-химическим показателям, 25,7% — по микробиологическим и 9,7% — по паразитологическим.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Напомним, в июле 2022 года 63,9% проб из 84 водоемов не соответствовали по санитарно-химическим показателям, 6,4% — по микробиологическим, 5,8% — по паразитологическим.

В мае МЧС сообщало, что в регионе нет безопасных для купания водоемов. Всего за месяц на водоемах произошло пять происшествий, при которых утонули пять человек, среди которых был один ребенок.

Полина Хабарова

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