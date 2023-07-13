Активы завода «Ладесол-Тамбов» за 252 млн рублей выкупила близкая к его кредитору петербургская компания «Центр-профи»

Победителем торгов по продаже имущества обанкротившегося и недостроенного завода по переработке зерна в белок и корма «Ладесол-Тамбов» стало петербургское ООО «Центр-профи». Об этом сообщил конкурсный управляющий Александр Кузнецов.

Единым лотом продавались здания предприятий легкой, пищевой, микробиологической, мукомольно-крупяной, комбикормовой и медицинской промышленности и земельные участки, а также 507 единиц оборудования. Начальная цена составляла 315 млн руб., «Профи-центр» предложил 252 млн.

По данным Kartoteka.ru, ООО «Центр-профи» зарегистрировано в Санкт-Петербурге в июне 2007 года для вложения в ценные бумаги. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Выручка не раскрывается, чистая убыток в 2022 году составил 15,4 млн руб. Годом ранее прибыль равнялась 144 тыс. Гендиректор и единственный владелец — Андрей Иванов.

Господин Иванов также возглавляет петербургское ООО «Филберт». Это юрлицо одного из крупнейших российских коллекторских агентств «Филберт», которое осенью 2022 года подключилось к банкротству тамбовского завода 5547217. Тогда компания выкупила требования к «Ладесолу» на примерно 55 млн руб. от одного из подрядчиков строительства предприятия ООО «Гидропромтехнология».

Из сообщения конкурсного управляющего следует, что у ООО «Центр-профи» отсутствует заинтересованность по отношению к должнику, управляющему и всем кредиторам ООО «Ладесол-Тамбов» за исключением ООО «Филберт». По данным Александра Кузнецова, учредитель «Центра-профи» Андрей Иванов является «контролирующим лицом и бенефициарным владельцем» ООО «Филберт».

ООО «Ладесол-Тамбов» строило в Тамбовской области завод по переработке зерна в белок и корма за 2,2 млрд руб. Финансировавший проект МСП-банк потребовал единовременно вернуть весь невыплаченный остаток кредита и процентов — около 800 млн руб. Компания обанкротилась летом 2022 года. Ее имущество дважды безуспешно выставляли на торги, изначально оно оценивалось в 350 млн руб.

Подробнее о проблемном заводе читайте в материале «Ъ-Черноземье» «Заграницу оставили без корма».

Иван Недокопов

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