Имущество «Ладесол-Тамбов» могут продать на публичных торгах за 252 млн рублей

Конкурсный управляющий ООО «Ладесол-Тамбов» Александр Кузнецов выставил на торги посредством публичного предложения имущество недостроенного тамбовского завода с начальной стоимостью 315 млн руб. Единым лотом продается три объекта недвижимости (здания предприятий легкой, пищевой, микробиологической, мукомольно-крупяной, комбикормовой и медицинской промышленности, земельные участки) и оборудование (507 позиций), являющиеся предметом залога МСП-банка и Фонда содействия кредитованию малого и среднего предпринимательства. Согласно условиям торгов, цена за имущество снижается последовательно каждые пять рабочих дней на 5% от начальной цены, пока не достигнет 252 млн руб. Итоги торгов планируется подвести 12 июля.

Предыдущие торги по продаже имущества компании через открытый аукцион с начальной ценой 350 млн руб. были признаны несостоявшимися из-за отсутствия заявок.

ООО «Ладесол-Тамбов» строило в Тамбовской области завод по переработке зерна в белок и корма за 2,2 млрд руб., но не смогло завершить проект из-за финансовых сложностей. МСП-банк, в котором инвесторы привлекали средства на реализацию проекта, потребовал единовременно вернуть весь невыплаченный остаток кредита и процентов — порядка 800 млн руб. Банк заявился в дело как залоговый кредитор. Помимо этого требования на 4,7 млн руб. к компании заявила Федеральная налоговая служба, на 21,8 млн руб. — государственный фонд содействия кредитованию малого и среднего предпринимательства Тамбовской области, а также ряд других сравнительно небольших кредиторов.

В начале июня 2022 год ООО «Ладесол-Тамбов» было признано банкротом, в компании введена процедура конкурсного производства в упрощенном формате — как для «ликвидируемого юрлица». Владельцы компании заявляли «Ъ-Черноземье», что сами заинтересованы в скорейшем развитии банкротства.

Подробнее об этом — в материале «Ъ-Черноземье» «Заграницу оставили без корма».

Мария Старикова, Егор Ардашев