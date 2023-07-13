РБК: в мае переводы из РФ в соседние страны снизились впервые с марта 2022 года

В мае 2023 года общий объем переводов из России в Казахстан, Грузию, Армению и Киргизию составил $625,9 млн, что на 33% ниже, чем в мае 2022 года. Сумма переводов из РФ в четыре соседние страны впервые снизилась в годовом выражении с марта 2022 года, сообщает РБК со ссылкой на статистику Центробанков соответствующих государств.

Издание уточняет, что банковские регуляторы Казахстана, Грузии, Армении и Киргизии учитывают денежные переводы из России через банковскую инфраструктуру и системы денежных переводов «Золотая корона», «Юнистрим» и «Контакт». Отмечается, что сумма переводов за май 2023 года в эти страны снизилась и по отношению к апрелю 2022 года, когда было переведено $650,4 млн.

Последний раз исследуемый показатель снижался в марте 2022 года (на 8%), когда Банк России ограничил переводы за рубеж супругам и родственникам суммой $5 тыс. в месяц. Впоследствии лимит неоднократно повышался и сейчас составляет $1 млн (или эквивалент в другой валюте) на счета в зарубежных банках и $10 тыс. через системы денежных переводов.

Издание отмечает, что пик роста переводов в четыре соседние страны был достигнут в октябре 2022 года ($1,1 млрд). Максимальный рост показателя в годовом выражении был зафиксирован в феврале 2023 -го (225%) и в октябре 2022 года (210%).

Согласно статистике, проанализированной РБК, в мае 2023 года объем переводов из РФ в Грузию составил $154,7 млн (снижение на 55% в годовом выражении), в Казахстан — $23,7 млн (минус 78%), в Киргизию — $160,5 млн (минус 35%), в Армению — $287 млн (рост на 8%).

Подробнее о том, как обстоят дела с переводами из РФ в дружественные и недружественные страны, читайте в материале «Ъ» «Куда деньги уходят».