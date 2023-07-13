Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

РБК: в мае переводы из РФ в соседние страны снизились впервые с марта 2022 года

В мае 2023 года общий объем переводов из России в Казахстан, Грузию, Армению и Киргизию составил $625,9 млн, что на 33% ниже, чем в мае 2022 года. Сумма переводов из РФ в четыре соседние страны впервые снизилась в годовом выражении с марта 2022 года, сообщает РБК со ссылкой на статистику Центробанков соответствующих государств.

Издание уточняет, что банковские регуляторы Казахстана, Грузии, Армении и Киргизии учитывают денежные переводы из России через банковскую инфраструктуру и системы денежных переводов «Золотая корона», «Юнистрим» и «Контакт». Отмечается, что сумма переводов за май 2023 года в эти страны снизилась и по отношению к апрелю 2022 года, когда было переведено $650,4 млн.

Последний раз исследуемый показатель снижался в марте 2022 года (на 8%), когда Банк России ограничил переводы за рубеж супругам и родственникам суммой $5 тыс. в месяц. Впоследствии лимит неоднократно повышался и сейчас составляет $1 млн (или эквивалент в другой валюте) на счета в зарубежных банках и $10 тыс. через системы денежных переводов.

Издание отмечает, что пик роста переводов в четыре соседние страны был достигнут в октябре 2022 года ($1,1 млрд). Максимальный рост показателя в годовом выражении был зафиксирован в феврале 2023 -го (225%) и в октябре 2022 года (210%).

Согласно статистике, проанализированной РБК, в мае 2023 года объем переводов из РФ в Грузию составил $154,7 млн (снижение на 55% в годовом выражении), в Казахстан — $23,7 млн (минус 78%), в Киргизию — $160,5 млн (минус 35%), в Армению — $287 млн (рост на 8%).

Подробнее о том, как обстоят дела с переводами из РФ в дружественные и недружественные страны, читайте в материале «Ъ» «Куда деньги уходят».

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...