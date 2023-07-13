Выручка ненефтегазового крупного и среднего бизнеса выросла на 0,4% в январе—апреле

Выручка крупных и средних предприятий РФ, не связанных с нефтегазовой отраслью, составила 52,8 трлн руб. Она выросла на 0,4% за первые четыре месяца 2023 года в годовом выражении, подсчитала аудиторско-консалтинговая компания FinExpertiza по данным Росстата. Выручка нефтегазового сектора снизилась на 27,4%.

Номинальный рост наблюдался в большинстве ненефтегазовых отраслей.

Какие отрасли показали наибольший рост по выручке:

транспортировка и хранение — 932,2 млрд руб.;

электроэнергетика — 424,6 млрд руб.;

профессиональная и научная деятельность — 277,6 млрд руб.;

строительство — 163,2 млрд руб.;

информация и связь — 117,6 млрд руб.

Выручка снизилась у предприятий обрабатывающей промышленности (842,2 млрд руб.), добытчиков угля и металлических руд (553,8 млрд руб.), в сфере персональных услуг (35 млрд руб.), оптовой и розничной торговле (29,6 млрд руб.), в здравоохранении и социальных услугах (1,3 млрд руб.).

Несырьевой сектор нарастил обороты более чем в половине регионов. Самый высокий рост зафиксирован в Ростовской области (124,4 млрд руб.), Краснодарском крае (110,1 млрд руб.), Приморском крае (93,5 млрд руб.), Тюменской области (75,5 млрд руб.) и Нижегородской области (72,8 млрд руб.). Больше всего выручка крупного и среднего бизнеса упала в Кемеровской области (476,9 млрд руб.), Мурманской области (124,1 млрд руб.) и Вологодской области (113,3 млрд руб.).

Ненефтегазовый ВВП в первом квартале 2023 года полностью восстановился, превысив уровень аналогичного периода прошлого года на 1,3%, сообщал в июне Росстат. Ненефтегазовые доходы федерального бюджета в январе—июне выросли на 17,8% год к году при падении нефтегазовых доходов на 47%.

Об исполнении бюджета — в материале «Ъ» «Бюджет не дотянул до базы».

Леонид Уварчев