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Коммерсантъ FM
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Росстат заявил о полном восстановлении ненефтегазового ВВП

Ненефтегазовый ВВП в первом квартале 2023 года полностью восстановился, превысив уровень аналогичного периода прошлого года на 1,3%. Об этом на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным сообщил глава Росстата Сергей Галкин. Он также заявил, что динамика ВВП улучшается третий квартал подряд.

«Ненефтегазовый ВВП в первом квартале 2023 года полностью восстановился и превысил уровень первого квартала 2022 года на 1,3%»,— сказал господин Галкин. По его словам, это означает, что экономика структурно перестраивается на фоне санкционного давления, успешно адаптировавшись.

Хотя по итогам первого квартала наблюдается снижение ВВП на 1,8%, третий квартал подряд фиксируется его улучшающаяся динамика, сообщил глава Росстата. Инвестиции в основной капитал показали положительную динамику в 0,7%, обрабатывающие производства в промышленности показали рост почти на 3%, рассказал Сергей Галкин.

В 2022 году ненефтегазовый ВВП снизился на 2,7% после роста на 5,1% в 2021-м, его доля в общем размере экономики стала минимальной с 2018 года — 80,6%. В расчете на душу населения спад ВВП в 2022 году оказался максимальным с кризисного 2009 года.

В 2023 году ненефтегазовый экспорт будет восстанавливаться за счет переориентации поставок в дружественные и нейтральные страны, сообщало Минэкономики.

Подробнее читайте в публикации «Ъ» «Дефицит отступает, но не сдается».

Мария Федотова

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