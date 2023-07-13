С начала года «Ростех» произвел в 20 раз больше снарядов для РСЗО, чем за весь 2022 год

Индустриальный директор кластера обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии «Ростеха» Бекхан Оздоев заявил, что предприятия госкорпорации произвели с начала 2023 года в 20 раз больше снарядов для реактивных систем залпового огня (РСЗО), чем за весь 2022 год. По его словам, «Ростех» также увеличил производство военной техники для поставок в зону военной операции на Украине.

«С начала 2023 года мы произвели в 20 раз больше снарядов РСЗО, чем в прошлом году. Существенно увеличен выпуск боеприпасов в калибрах 122 мм, 220 мм, 300 мм. По отдельным наименованиям боеприпасов рост производства — до 50 раз»,— сказал Бекхан Оздоев в интервью ТАСС.

Господин Оздоев заявил, что сейчас предприятия «Ростеха» за квартал выпускают больше танков и боевых машин пехоты (БМП), чем до начала военной операции на Украине в год. «Конечно, мы значительно нарастили выпуск этой продукции. Так, мы регулярно передаем министерству обороны партии танков Т-90М "Прорыв", тяжелых огнеметных систем ТОС-1А и другой техники. В июне, например, мы передали Минобороны первую партию новых самоходных артиллерийских установок 2С19М1 "Мста-С" в рамках госконтракта текущего года»,— сказал он.

Ранее первый заместитель генерального директора «Ростеха» Владимир Артяков сообщал, что госкомпания начала производить в два раза больше истребителей Су-30, Су-34 и Су-35 для нужд вооруженных сил РФ на Украине.