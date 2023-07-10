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Коммерсантъ FM
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«Ростех» вдвое увеличил выпуск истребителей Су-34 и Су-35 для нужд СВО

Компания «Ростех» начала производить для нужд военных на Украине в два раза больше истребителей Су-30, Су-34 и Су-35. Об этом сообщил первый заместитель генерального директора «Ростеха» Владимир Артяков.

«Авиация — это тоже наш сектор, по некоторым позициям мы тоже в два раза увеличили количество боевой авиации, которую выпускаем в адрес Минобороны. Это Су-30, Су-34, Су-35 — они очень эффективны на линии соприкосновения и в значительной степени помогают выполнению задач нашей специальной военной операции»,— сказал Владимир Артяков в интервью телеканалу «Россия-24».

Истребитель Су-34 производят на Новосибирском авиазаводе им. В.П.Чкалова холдинга «Сухой», истребитель Су-35 — в Комсомольске-на-Амуре на авиазаводе имени Ю. А. Гагарина, истребитель Су-30 — на Иркутском авиационном заводе.

Курганмашзавод, входящий в «Ростех», головной исполнитель государственного оборонного заказа с 2023 года, внедрит в производство новейшие истребители танков 2C245М и бронетранспортеры БТ-3Ф. Кроме того, «Ростех» готовится начать производство новейших средств борьбы с беспилотниками.

Что происходит после ввода войск России на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Анастасия Ларина

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