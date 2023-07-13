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Коммерсантъ FM
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ООН: за три месяца конфликта в Судане более 3 млн человек стали беженцами или внутренне перемещенными лицами

Число внутренне перемещенных лиц за три месяца конфликта между армией Судана и силами быстрого реагирования (СБР) достигло 2,4 млн человек. Число беженцев из Судана выросло до 737 тыс. человек. Об этом сказано в отчете Международной организации по миграции (МОМ; входит в ООН).

По данным МОМ, из Судана в Египет бежали 255 565 человек, в Чад — 38 218, в Южный Судан — 160 798, в Эфиопию — 62 509, в ЦАР — 16 719, в Ливию — 2 992. За последнюю неделю число внутренне перемещенных лиц в Судане выросло на 183 102 человека, до 2 414 625.

Большая часть внутренне перемещенных лиц и беженцев жили в столичном городе Хартум и регионе Дарфур. В последние дни там выросла интенсивность боев, а также произошел всплеск насилия на этнической почве.

Вооруженное противостояние между регулярной армией и СБР продолжается с середины апреля. Конфликт начался из-за разногласий по поводу перехода к гражданскому правлению. За это время погибло около 3 тыс. человек, сообщало AFP. ООН опасается, что конфликт может перерасти в полномасштабную гражданскую войну.

Олеся Павленко

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