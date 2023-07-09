ООН предупредила о возможности полномасштабной гражданской войны в Судане

Судан находится на грани «полномасштабной гражданской войны», которая может дестабилизировать весь регион, предупредила ООН. Позицию генсека Антониу Гутерриша представил заместитель его представителя Фархан Хак.

Господин Гутерриш осудил авиаудар по суданскому Омдурману, в результате которого «погибли по меньшей мере 22 человека», заявил господин Хак. Генсек ООН «по-прежнему сильно обеспокоен тем, что продолжающаяся война между вооруженными силами поставила Судан на грань полномасштабной гражданской войны, потенциально дестабилизируя весь регион», говорится в заявлении Фархана Хака (цитата по AFP).

О том, что в Омдурмане погибли 22 человека, а десятки получили ранения, сообщал 8 июля минздрав провинции Хартум. Суданская армия тогда заявила об уничтожении 20 «солдат-повстанцев» и их вооружения. Силы быстрого реагирования (СБР) позже заявили, что в результате авиаударов погиб 31 человек.

Вооруженное противостояние между регулярной армией и СБР продолжается с середины апреля. Тогда между ними возникли разногласия по поводу перехода к гражданскому правлению. В ходе конфликта погибло около 3 тыс. человек, сообщает AFP.

Мария Федотова