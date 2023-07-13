Рынку труда не хватает средств

Страны Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) фиксируют прирост уровня занятости и сокращение доли экономически неактивного населения, что свидетельствует о восстановлении национальных рынков труда после пандемии коронавируса, даже несмотря на макроэкономические шоки 2022 года. В то же время уровень оплаты труда, хоть и вырос в номинальном выражении, в реальном выражении сокращается из-за высокой инфляции. Кроме того, показатель отработанных часов в странах организации пока так и не достиг допандемийного значения, что может говорить о «структурных изменениях» занятости.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: David Gray / Reuters Фото: David Gray / Reuters

По итогам первых пяти месяцев этого года ряд показателей рынка труда стран ОЭСР продемонстрировали позитивную динамику — в их числе количество занятых, доля экономически неактивного населения и уровень безработицы. Однако прирост номинальных зарплат пока не может обогнать инфляцию, следует из отчета аналитиков организации.

Так, по их данным, уровень занятости в странах ОЭСР продолжил свой рост после паузы в течение второй половины 2022 года, вызванной замедлением прироста ВВП, и теперь превышает допандемийный показатель (декабрь 2019 года принят за 100%) на 3%. При этом, отмечают авторы доклада, далеко не всегда те страны, где было зафиксировано наибольшее падение этого показателя в пандемию, сейчас демонстрируют максимальный рост. Так, среди ключевых экономик с этим в 2020 году столкнулись Мексика и США, однако сейчас лидером прироста уровня занятости является Австралия, пострадавшая от пандемии гораздо меньше. Восстановление же уровня занятости с учетом гендерных признаков оказалось симметричным — во время пандемии женщины чаще теряли работу, чем мужчины, но сейчас уровень их занятости оказался выше мужского на 1 процентный пункт (п. п.).

Доля экономически неактивных (не работают и не учатся), которые могли бы быть частью рабочей силы, чье увеличение из-за пандемии грозило, по ряду прогнозов, стать постоянным, все-таки снизилась до допандемийного уровня в большинстве стран региона (31 страна). Аналогичную тенденцию этот показатель продемонстрировал только в Колумбии, Коста-Рике и Латвии (в среднем на 1 п. п. выше допандемийного уровня). Опять же, вопреки ожиданиям доля неактивного населения быстрее снижалась в старших возрастах, чем среди молодежи (на 2,5 п. п. и 0,6 п. п., соответственно), что позволяет, как отмечают аналитики, отказаться от гипотезы о «выталкивании» пожилых на пенсию. В то же время показатель отработанных часов в большинстве стран ОЭСР все еще ниже допандемийного, что, по мнению авторов доклада, позволяет предположить «структурные изменения на национальных рынках труда», связанные с автоматизацией или роботизацией рабочих мест. Впрочем, оговариваются они, разница между этими уровнями не так велика — в первом квартале 2023 года показатель был равен допандемийному или ниже его в пределах 2% в 22 странах из 30, собирающих такую статистику.

Отметим, что динамика показателей рынка труда, включая уровень безработицы, который в мае этого года составил 4,8%, оказалась несколько лучше прогноза рынка труда ОЭСР, который в январе 2022 года давала Международная организация труда. По оценкам ее аналитиков, только из-за продолжавшейся пандемии коронавируса занятость и число рабочих часов должны были восстановиться до допандемийного уровня не ранее середины 2023 года (подробнее см. “Ъ” от 19 января 2022 года). Однако, как свидетельствуют данные ОЭСР, это произошло несколько раньше, даже несмотря на макроэкономическую нестабильность 2022 года из-за конфликта на Украине и санкций западных стран против РФ. В то же время, как отмечают авторы доклада ОЭСР, несмотря на восстановление основных показателей занятости, ситуация с уровнем оплаты труда в странах региона выглядит не так позитивно. В первом квартале этого года уровень реальных зарплат в большинстве из них сократился на 3,8%, поскольку прирост инфляции обгоняет темпы их повышения в номинальном выражении (5,2%).

Анастасия Мануйлова