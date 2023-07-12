Евгений Хамин пристроил сцену

Группа компаний Хамина (основатель — экс-депутат облдумы Евгений Хамин) и МТС договорились о передаче оператору связи в управление на пять лет крупной воронежской концертной площадки Event-Hall. До пандемии Event-Hall единственный в Черноземье принимал концерты известных зарубежных групп, но его управляющая компания только два года была прибыльной. В ГК продолжат делать рок-фестиваль «Чернозем» и «некоторые концерты». В МТС рассчитывают с помощью площадки занять до 25% местного концертного рынка, оцениваемого в 700 млн руб. По данным „Ъ“, за пять лет оператор заплатит около 400 млн руб. за аренду и может выручить за этот период порядка 500 млн. Эксперты полагают, что МТС с помощью площадки усилит свое позиционирование в регионе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Девелопер Евгений Хамин (справа) доверил управление своим концертным залом топ-менеджерам МТС

Фото: Пресс-служба МТС Девелопер Евгений Хамин (справа) доверил управление своим концертным залом топ-менеджерам МТС

Фото: Пресс-служба МТС

О том, что МТС возьмет у ГК Хамина в операционное управление концертный зал Event-Hall, расположенный в воронежском сити-парке «Град», 12 июля сообщили «Ъ-Черноземье» в компаниях. Воронежская площадка станет пятой для структуры федерального оператора связи «МТС энтертейнмент», которая работает под брендом МТС Live.

Сумму сделки стороны не раскрывают. В ГК рассказали «Ъ-Черноземье», что первоначальная стоимость была больше, «но в итоге вышли на ту, которая устраивает обе стороны». «Поток прибыли мы сохранили»,— добавили там. По словам знакомого с условиями сделки источника «Ъ-Черноземье», сумма составила около 400 млн руб. за пять лет. При этом за тот же срок МТС рассчитывает получить 500 млн руб. выручки, уточнил собеседник «Ъ-Черноземье».

В управление компании перейдут площадка и бар. «Все сопутствующие доходы и расходы будут на нас»,— уточнил «Ъ-Черноземье» гендиректор «МТС энтертейнмент» Михаил Минин. Зал будет переименован, площадки компании в других городах называются «МТС Live Холл».

Event-Hall — одна из крупнейших концертных площадок Воронежа. Ее вместимость составляет от 2,2 тыс. (полностью сидячий зал) до 5 тыс. человек за счет трансформации в полный танцпартер. В Event-Hall давали единственные в Черноземье концерты известные зарубежные коллективы — The Prodigy, Limp Bizkit, Placebo, Hurts, The Rasmus, Лара Фабиан. За десять лет работы мероприятия в Event-Hall посетили более 1,1 млн зрителей. До пандемии на площадке проходило до 120 различных концертов, театральных показов и спортивных событий ежегодно. Она занимает около 30% концертного рынка Воронежа по обороту и по количеству мероприятий в год.

В 2024 году МТС планирует провести в Event-Hall 124 мероприятия. На них может быть реализовано 140,2 тыс. билетов, оборот может составить 307,1 млн руб., рассказали «Ъ-Черноземье» в компании.

Воронежский рынок «офлайн-развлечений» МТС оценил в 2022 году в 1,3 млрд руб. Из них на целевой для компании рынок театрально-концертной деятельности приходится 700 млн. Собственная площадка позволит консолидировать до 25% этого рынка, рассчитывают в МТС. «Воронеж — важный город для проведения гастрольных туров за счет его географического расположения и автомобильной транспортной доступности. Это также важно — оборудование для туров чаще всего возят дорогами»,— рассказал Михаил Минин.

Чем известен новый оператор концертного зала в «Граде» «МТС Энтертейнмент» — дочерняя компания МТС, основанная в 2019 году для развития проектов в сфере развлечений и управления активами оператора в этой отрасли, включая билетные сервисы, офлайн-мероприятия (концерты, шоу, мюзиклы), продюсирование офлайн-контента и концертные площадки. Компания инвестировала в создание спектаклей и мюзиклов, организацию концертов, а также приобрела двух российских билетных операторов Ticketland и Ponominalu, планирует покупку TicketsCloud. По итогам 2019 года финансовые показатели не раскрывались. В 2020 году при нулевой выручке компания получила 38,4 млн руб. убытка, в 2021 году при 34 млн выручки — 133,5 млн убытка, в 2022 году при 318,4 млн выручки — 145 млн убытка. Как поясняют в МТС, такие показатели «логичны», ведь «МТС Энтертейнмент» является операционным юрлицом, а «показатели роста выручки демонстрируют ее дочерние компании, отвечающие за конкретное направление бизнеса». В прошлом году «МТС Энтертейнмент» взял в управление развлекательные площадки Music Media Dome в Москве и «М-1 Арена» в Санкт-Петербурге. В этом июне частью сети стал концертный зал в ТРК «Таганай» в Челябинске.

До сделки с МТС площадкой управляла структура ГК Хамина ООО «Главный концертный зал Ивент-холл». По данным Kartoteka.ru, оно было зарегистрировано еще в 2006 году для деятельности учреждений культуры и искусства. Уставный капитал — 12 тыс. руб. Директором и единственным владельцем является Виктория Шубич. В ГК Хамина она также отвечает за развитие кинотеатральной сети Star & Mlad и парка аттракционов.

После начала пандемии компания третий год подряд не выходит из убытков. В 2020 году при выручке в 17,7 млн руб. он составил 8,7 млн, в 2021 году при 32,2 млн выручки — 16,2 млн, в 2022 году при 30,7 млн выручки — 13,7 млн. Почти все время существования компания была убыточной. С момента работы концертной площадки прибыль она получила только в 2018 (6,6 млн при выручке в 60,6 млн) и 2019 годах (7 млн при выручке 57,1 млн).

Виктория Шубич рассказала «Ъ-Черноземье», что площадке удалось вернуться к допандемийным показателям по числу мероприятий, а МТС Live «в настоящее время — безусловно, новый лидер в сфере развлечений на российском рынке»:

«Присутствие такого бренда в Воронеже — это выход на федеральный уровень, он открывает больше возможностей как для бизнеса, так и для потребителей. Зрители увидят больше разных форматов мероприятий».

«Главное — мы получили сильного федерального партнера, который по своей бизнес-пассионарности схож с нашей ГК. Основная задача — завести активно развивающуюся экосистему МТС, охватывающую разные сферы от развлечений до финтеха и медицины, в контур города-спутника Солнечный»,— добавила она.

Госпожа Шубич заверила «Ъ-Черноземье», что предприятие и бренд Event-Hall сохраняются. В частности, ГК планирует продолжать свои «авторские проекты» — рок-фестиваль «Чернозем», Воронежский форум предпринимателей, строительный форум и выставку «Воронеж Build». Также ГК продолжит организовывать концерты «некоторых исполнителей на определенных условиях с МТС».

«МТС энтертейнмент» намерен перевыполнить план по запуску новых залов в этом году, рассказал Михаил Минин: «Целевая схема — чтобы на огромной территории между Челябинском и Воронежем появились еще несколько площадок МТС Live»

Собственные площадки позволят сосредоточиться на регионах при планировании тура, что в итоге приведет к сокращению расходов и росту выручки направления энтертейнмент, отметил он. По его словам, в Москве с момента открытия зала проведено 26 мероприятий, которые посетили более 35 тыс. зрителей, при этом почти 27 тыс. билетов (76%) продано на «билетных витринах» МТС. В Санкт-Петербурге прошло 69 мероприятий для почти 25 тыс. зрителей (13 тыс. билетов, или 57%, продано на билетных витринах компании).

В МТС рассчитывают, что 15% населения каждого города посетят ее площадки за год. Помимо концертов, компания намерена проводить конференции, корпоративы, бизнес-презентации и спортивные мероприятия. «Хотим, чтобы у организаторов не было альтернатив, кроме как ставить мероприятия на наших площадках, при этом мы берем только качественные»,— заверил Михаил Минин. Он отметил, что площадки позволяют получать новый тип выручки, получать большой объем билетной массы.

«Мы единственная компания в МТС, у которой есть алкогольная лицензия. Планируем уделять много внимания улучшению эффективности в этой части нового для нас бизнеса, чтобы клиент был заинтересован приходить на мероприятия заблаговременно и оставаться на площадках после»,— добавил господин Минин.

Воронежский музыкальный продюсер Александр Лукинов считает, что приход федерального игрока в любом случае окажет влияние на местный рынок. «Но пока сложно предположить, каков будет масштаб этого влияния. Для этого надо понимать, какая программа концертов запланирована, есть ли у компании свой пул коллективов и понравятся ли они воронежской публике, каковы условия сотрудничества со сторонними организаторами: сколько будет стоить аренда площадки и прочее»,— пояснил эксперт.

По его словам, большим плюсом будет, если новый оператор сделает различия для организаторов мероприятий в сфере шоу-бизнеса и для организаторов культурных проектов, которые не могут иметь большую рентабельность. «Кроме того, весьма вероятно, что МТС как оператор связи увеличит рекламу воронежских концертов — здесь у нее достаточно клиентов, до которых так или иначе можно доносить информацию»,— добавил господин Лукинов.

Александр Прытков