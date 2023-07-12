Зеленский попросил Уоллеса написать ему, как именно Киев должен благодарить Запад

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на слова министра обороны Великобритании Бена Уоллеса о недостаточной благодарности Киева за поставки оружия и военной техники. Украинский президент признался, что не понимает, как еще его страна может выразить благодарность Западу. Он предложил британскому министру подсказать, как нужно благодарить.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Зеленский

Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ Владимир Зеленский

Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ

«Не понимаю вопроса. Мы всегда были благодарны и всегда благодарим. Я просто не знаю, как мы еще должны благодарить. Можем с утра просыпаться и благодарить министра. Пусть он напишет мне, как нужно благодарить, и я так и поблагодарю»,— сказал Владимир Зеленский (цитата по «Страна.ua»).

Ранее Бен Уоллес пожаловался, что Запад вместо благодарности от Киева получает претензии за отказ принимать страну в состав НАТО по ускоренной процедуре. Также он рассказал, как во время его прошлогоднего визита на Украину власти страны предоставили ему список нужного им вооружения. Это, по словам министра, напомнило ему поход в магазин. «Знаете ли, мы не Amazon. Я сказал это им в прошлом году, когда проехал 11 часов для того, чтобы мне вручили список»,— поделился господин Уоллес.

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