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Зеленский попросил Уоллеса написать ему, как именно Киев должен благодарить Запад

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на слова министра обороны Великобритании Бена Уоллеса о недостаточной благодарности Киева за поставки оружия и военной техники. Украинский президент признался, что не понимает, как еще его страна может выразить благодарность Западу. Он предложил британскому министру подсказать, как нужно благодарить.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ

Владимир Зеленский

Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ

«Не понимаю вопроса. Мы всегда были благодарны и всегда благодарим. Я просто не знаю, как мы еще должны благодарить. Можем с утра просыпаться и благодарить министра. Пусть он напишет мне, как нужно благодарить, и я так и поблагодарю»,— сказал Владимир Зеленский (цитата по «Страна.ua»).

Ранее Бен Уоллес пожаловался, что Запад вместо благодарности от Киева получает претензии за отказ принимать страну в состав НАТО по ускоренной процедуре. Также он рассказал, как во время его прошлогоднего визита на Украину власти страны предоставили ему список нужного им вооружения. Это, по словам министра, напомнило ему поход в магазин. «Знаете ли, мы не Amazon. Я сказал это им в прошлом году, когда проехал 11 часов для того, чтобы мне вручили список»,— поделился господин Уоллес.

О ситуации на Украине — в онлайн-трансляции «Ъ».

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Премьер-министр Великобритании Риши Сунак и премьер-министр Италии Джорджа Мелони

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак и премьер-министр Италии Джорджа Мелони

Фото: Коммерсантъ / Алексей Витвицкий  /  купить фото

Президент Украины Владимир Зеленский (слева) с супругой Еленой Зеленской (вторая слева) и президент Литвы Гитанас Науседа с супругой Дианой Науседене перед началом торжественного приема в президентском дворце

Президент Украины Владимир Зеленский (слева) с супругой Еленой Зеленской (вторая слева) и президент Литвы Гитанас Науседа с супругой Дианой Науседене перед началом торжественного приема в президентском дворце

Фото: Коммерсантъ / Алексей Витвицкий  /  купить фото

Президент Южной Кореи Юн Сок Ель с супругой Ким Кун Хи

Президент Южной Кореи Юн Сок Ель с супругой Ким Кун Хи

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Президент Франции Эмманюэль Макрон с супругой Брижит Макрон

Президент Франции Эмманюэль Макрон с супругой Брижит Макрон

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Госсекретарь США Энтони Блинкен (второй слева) и председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен (в центре)

Госсекретарь США Энтони Блинкен (второй слева) и председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен (в центре)

Фото: Коммерсантъ / Алексей Витвицкий  /  купить фото

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак (слева) и президент США Джо Байден

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак (слева) и президент США Джо Байден

Фото: Коммерсантъ / Алексей Витвицкий  /  купить фото

Канцлер Германии Олаф Шольц (слева) и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время саммита НАТО

Канцлер Германии Олаф Шольц (слева) и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время саммита НАТО

Фото: Коммерсантъ / Алексей Витвицкий  /  купить фото

Президент Литвы Гитанас Науседа

Президент Литвы Гитанас Науседа

Фото: Коммерсантъ / Алексей Витвицкий  /  купить фото

Президент Польши Анджей Дуда (слева) и премьер-министр Португалии Антониу Кошта

Президент Польши Анджей Дуда (слева) и премьер-министр Португалии Антониу Кошта

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Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок (в центре) на саммите НАТО

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок (в центре) на саммите НАТО

Фото: Коммерсантъ / Алексей Витвицкий  /  купить фото

Премьер-министр Исландии Катрин Якобсдоуттир (слева)

Премьер-министр Исландии Катрин Якобсдоуттир (слева)

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Министр обороны Германии Борис Писториус (в центре)

Министр обороны Германии Борис Писториус (в центре)

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Президент Словакии Зузана Чапутова перед началом саммита НАТО

Президент Словакии Зузана Чапутова перед началом саммита НАТО

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Президент Чехии Петр Павел (справа)

Президент Чехии Петр Павел (справа)

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Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте

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Премьер-министр Дании Метте Фредериксен (слева)

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен (слева)

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Канцлер Германии Олаф Шольц на саммите НАТО

Канцлер Германии Олаф Шольц на саммите НАТО

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Премьер-министр Великобритании Риши Сунак (в центре) и министр обороны Великобритании Бен Уоллес (справа) перед началом саммита НАТО

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак (в центре) и министр обороны Великобритании Бен Уоллес (справа) перед началом саммита НАТО

Фото: Коммерсантъ / Алексей Витвицкий  /  купить фото

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон

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Президент Франции Эмманюэль Макрон

Президент Франции Эмманюэль Макрон

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Премьер-министр Канады Джастин Трюдо

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо

Фото: Коммерсантъ / Алексей Витвицкий  /  купить фото

Премьер-министр Бельгии Александр Де Кроо (справа) и премьер-министр Албании Эди Рама перед началом саммита НАТО

Премьер-министр Бельгии Александр Де Кроо (справа) и премьер-министр Албании Эди Рама перед началом саммита НАТО

Фото: Коммерсантъ / Алексей Витвицкий  /  купить фото

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган (в центре)

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган (в центре)

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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг

Фото: Коммерсантъ / Алексей Витвицкий  /  купить фото

Вильнюс перед началом саммита НАТО

Вильнюс перед началом саммита НАТО

Фото: Коммерсантъ / Алексей Витвицкий  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Алексей Витвицкий

Фото: Коммерсантъ / Алексей Витвицкий

Фото: Коммерсантъ / Алексей Витвицкий

Фото: Коммерсантъ / Алексей Витвицкий

Фото: Коммерсантъ / Алексей Витвицкий

Фото: Коммерсантъ / Алексей Витвицкий

Фото: Коммерсантъ / Алексей Витвицкий

Фото: Коммерсантъ / Алексей Витвицкий

Фото: Коммерсантъ / Алексей Витвицкий

Фото: Коммерсантъ / Алексей Витвицкий

Фото: Коммерсантъ / Алексей Витвицкий

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Премьер-министр Великобритании Риши Сунак и премьер-министр Италии Джорджа Мелони

Фото: Коммерсантъ / Алексей Витвицкий  /  купить фото

Президент Украины Владимир Зеленский (слева) с супругой Еленой Зеленской (вторая слева) и президент Литвы Гитанас Науседа с супругой Дианой Науседене перед началом торжественного приема в президентском дворце

Фото: Коммерсантъ / Алексей Витвицкий  /  купить фото

Президент Южной Кореи Юн Сок Ель с супругой Ким Кун Хи

Фото: Коммерсантъ / Алексей Витвицкий  /  купить фото

Президент Франции Эмманюэль Макрон с супругой Брижит Макрон

Фото: Коммерсантъ / Алексей Витвицкий  /  купить фото

Госсекретарь США Энтони Блинкен (второй слева) и председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен (в центре)

Фото: Коммерсантъ / Алексей Витвицкий  /  купить фото

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак (слева) и президент США Джо Байден

Фото: Коммерсантъ / Алексей Витвицкий  /  купить фото

Канцлер Германии Олаф Шольц (слева) и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время саммита НАТО

Фото: Коммерсантъ / Алексей Витвицкий  /  купить фото

Президент Литвы Гитанас Науседа

Фото: Коммерсантъ / Алексей Витвицкий  /  купить фото

Президент Польши Анджей Дуда (слева) и премьер-министр Португалии Антониу Кошта

Фото: Коммерсантъ / Алексей Витвицкий  /  купить фото

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок (в центре) на саммите НАТО

Фото: Коммерсантъ / Алексей Витвицкий  /  купить фото

Премьер-министр Исландии Катрин Якобсдоуттир (слева)

Фото: Коммерсантъ / Алексей Витвицкий  /  купить фото

Министр обороны Германии Борис Писториус (в центре)

Фото: Коммерсантъ / Алексей Витвицкий  /  купить фото

Президент Словакии Зузана Чапутова перед началом саммита НАТО

Фото: Коммерсантъ / Алексей Витвицкий  /  купить фото

Президент Чехии Петр Павел (справа)

Фото: Коммерсантъ / Алексей Витвицкий  /  купить фото

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте

Фото: Коммерсантъ / Алексей Витвицкий  /  купить фото

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен (слева)

Фото: Коммерсантъ / Алексей Витвицкий  /  купить фото

Канцлер Германии Олаф Шольц на саммите НАТО

Фото: Коммерсантъ / Алексей Витвицкий  /  купить фото

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак (в центре) и министр обороны Великобритании Бен Уоллес (справа) перед началом саммита НАТО

Фото: Коммерсантъ / Алексей Витвицкий  /  купить фото

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон

Фото: Коммерсантъ / Алексей Витвицкий  /  купить фото

Президент Франции Эмманюэль Макрон

Фото: Коммерсантъ / Алексей Витвицкий  /  купить фото

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо

Фото: Коммерсантъ / Алексей Витвицкий  /  купить фото

Премьер-министр Бельгии Александр Де Кроо (справа) и премьер-министр Албании Эди Рама перед началом саммита НАТО

Фото: Коммерсантъ / Алексей Витвицкий  /  купить фото

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас

Фото: Коммерсантъ / Алексей Витвицкий  /  купить фото

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган (в центре)

Фото: Коммерсантъ / Алексей Витвицкий  /  купить фото

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг

Фото: Коммерсантъ / Алексей Витвицкий  /  купить фото

Вильнюс перед началом саммита НАТО

Фото: Коммерсантъ / Алексей Витвицкий  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Алексей Витвицкий

Фото: Коммерсантъ / Алексей Витвицкий

Фото: Коммерсантъ / Алексей Витвицкий

Фото: Коммерсантъ / Алексей Витвицкий

Фото: Коммерсантъ / Алексей Витвицкий

Фото: Коммерсантъ / Алексей Витвицкий

Фото: Коммерсантъ / Алексей Витвицкий

Фото: Коммерсантъ / Алексей Витвицкий

Фото: Коммерсантъ / Алексей Витвицкий

Фото: Коммерсантъ / Алексей Витвицкий

Фото: Коммерсантъ / Алексей Витвицкий

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