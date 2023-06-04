Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Гольф отмахивается от новых проектов

Остается ли вид спорта выгодным бизнесом

Российские гольф-клубы теряют потенциальных клиентов: в 2022 году число зарегистрированных игроков по стране увеличилось на 14-15%, в то время как в 2021-м прирост составил 25%. Об этом “Ъ FM” рассказали в Ассоциации гольфа России. В чем причина? И остается ли гольф выгодным бизнесом? Расскажет Илья Сизов.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Сейчас в процессе строительства десятки гольф-полей по всей стране, в том числе в Красноярске, Казани, Геленджике и Сочи. Как отмечают в Ассоциации гольфа России, почти все проекты были запланированы до начала военных действий на Украине.

Но санкции и экономическая нестабильность сдвинули срок сдачи некоторых объектов, а клубы недосчитались клиентов. В 2021 году число игроков в гольф в России выросло более чем на четверть, в основном за счет новичков, в 2022-м — максимум на 15%. Речь о гольфистах, которые зарегистрированы в Системе определения гандикапов, сейчас таких около 10 тыс. человек.

Сказалась и массовая эмиграция из страны, пояснил советник президента Ассоциации гольфа России Александр Кочетков. По его словам, новых проектов сейчас почти не планируется, а инвесторы сосредоточились на расширении уже готовых комплексов:

«Знаю, что только в Сочи стартовали десять площадок, но сейчас там тишина. В прошлом году поле открылось в Доброграде, еще одно строится в Домодедово, проект уже разморозили. Каждый год обязательно где-то что-то появляется.

Вместе с тем одна из самых больших проблем — это налог на землю, с чем мы уже разбираемся очень много лет.

У нас же огромные площади, по 80 га. Если где-то в регионах инвесторы могут договориться с местной властью о снижении ставки налогов, то там начинается сразу же активное строительство. Если понимания не удается найти, то проекты остаются в режиме ожидания».

Как банк «Россия» нашел лунку во Всеволожске

Как банк «Россия» нашел лунку во Всеволожске

Затраты на строительство профессионального 18-луночного поля для гольфа участники рынка оценивают примерно в €5 млн. За редким исключением такие объекты не приносят прибыли или вовсе убыточны, подчеркнул президент гольф-клуба «Тайгер» Сергей Крючков.

По его мнению, подстегнуть рост рынка может исключительно строительство муниципальных полей для гольфа, по такому пути идут в других странах: «Это имеет инвестиционную привлекательность, когда открыт настоящий гольф-курорт и, кроме того, есть недвижимость рядом, стоимость которой закладывается в затраты на строительство поля.

Закрытые клубы существуют в основном для тех, кто может себе позволить купить там членство. У нас заведений открытого формата всего несколько, в частности, наш "Тайгер", там всего лишь шесть лунок, и построен он в рамках благоустройства территории, прилегающей к промышленному комплексу.

В большинстве случаев клуб в состоянии заработать себе только на содержание. Вместе с тем в мире много муниципальных полей. У нас, по-моему, единственный такой вариант расположен в Куркино. Если в городах-миллионниках построить хотя бы по одному муниципальному полю, было бы большое развитие гольфа».

Как отмечают собеседники “Ъ FM”, европейские курорты пользовались популярностью у россиян преимущественно в зимний сезон. Сейчас им на смену пришли локации в Северной Африке и Азии, отметила руководитель департамента гостиничного бизнеса и туризма компании Commonwealth Partnership Марина Смирнова.

По ее словам, российские отельеры сейчас не заинтересованы в строительстве даже небольших полей для гольфа: «Сначала появлялось поле, гольф-клуб, академии, затем вокруг — резиденции. Это Agalarov Estate, Пестово, Целеево. Именно с отелями есть варианты, например, в Нахабино, это Moscow Country Club на 130 номеров. Пожалуй, что и все, потому что в остальных вариантах речь идет или о небольших гостиницах номеров на 30, или о клубных домах.

Конечно, есть люди, которые, несмотря ни на какие затраты, готовы в это вкладываться, но это уже больше эмоциональное решение.

Те, кто играют в гольф, думаю, что в меньшей степени страдают от закрытости границ. Кроме того, есть же поля и в Африке, на Маврикии, в Марокко, очень много гольф-полей и в Корее, Японии».

В Федерации рестораторов и отельеров фиксируют рост спроса на внутренний туризм, связанный с гольфом. Приток таких путешественников гостиницам обеспечивают любительские и профессиональные соревнования по этому виду спорта.

Организаторов и спонсоров турниров действительно становится все больше, заметил вице-президент Федерации рестораторов и отельеров, любитель игры в гольф Вадим Прасов:

«Некоторые отели специально в рамках своего продвижения обращаются и к этой аудитории. В сезон еженедельно проходят пять-шесть турниров в Московском регионе. Подобные активности идут и в Санкт-Петербурге. Есть и общие какие-то соревнования.

Среди 14 вариантов, расположенных в Московском регионе, несколько с точки зрения качества можно смело отнести к уровню европейских, мировых. Есть три гольф-поля Джека Никлауса. Вместе с тем в нашем климате создать соответствующую инфраструктуру за один сезон невозможно, потребуется два-три года».

Перед стагнацией рынок гольфа переживал активный рост. По данным Минспорта, с 2016-го по 2020-й годы число занимающихся гольфом граждан выросло на 26%, до 19 тыс. человек.

Новости в вашем ритме — Telegram-канал "Ъ FM".

Елизавета Скобцова

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...