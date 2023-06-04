Гольф отмахивается от новых проектов

Российские гольф-клубы теряют потенциальных клиентов: в 2022 году число зарегистрированных игроков по стране увеличилось на 14-15%, в то время как в 2021-м прирост составил 25%. Об этом “Ъ FM” рассказали в Ассоциации гольфа России. В чем причина? И остается ли гольф выгодным бизнесом? Расскажет Илья Сизов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Сейчас в процессе строительства десятки гольф-полей по всей стране, в том числе в Красноярске, Казани, Геленджике и Сочи. Как отмечают в Ассоциации гольфа России, почти все проекты были запланированы до начала военных действий на Украине.

Но санкции и экономическая нестабильность сдвинули срок сдачи некоторых объектов, а клубы недосчитались клиентов. В 2021 году число игроков в гольф в России выросло более чем на четверть, в основном за счет новичков, в 2022-м — максимум на 15%. Речь о гольфистах, которые зарегистрированы в Системе определения гандикапов, сейчас таких около 10 тыс. человек.

Сказалась и массовая эмиграция из страны, пояснил советник президента Ассоциации гольфа России Александр Кочетков. По его словам, новых проектов сейчас почти не планируется, а инвесторы сосредоточились на расширении уже готовых комплексов:

«Знаю, что только в Сочи стартовали десять площадок, но сейчас там тишина. В прошлом году поле открылось в Доброграде, еще одно строится в Домодедово, проект уже разморозили. Каждый год обязательно где-то что-то появляется.

Вместе с тем одна из самых больших проблем — это налог на землю, с чем мы уже разбираемся очень много лет.

У нас же огромные площади, по 80 га. Если где-то в регионах инвесторы могут договориться с местной властью о снижении ставки налогов, то там начинается сразу же активное строительство. Если понимания не удается найти, то проекты остаются в режиме ожидания».

Затраты на строительство профессионального 18-луночного поля для гольфа участники рынка оценивают примерно в €5 млн. За редким исключением такие объекты не приносят прибыли или вовсе убыточны, подчеркнул президент гольф-клуба «Тайгер» Сергей Крючков.

По его мнению, подстегнуть рост рынка может исключительно строительство муниципальных полей для гольфа, по такому пути идут в других странах: «Это имеет инвестиционную привлекательность, когда открыт настоящий гольф-курорт и, кроме того, есть недвижимость рядом, стоимость которой закладывается в затраты на строительство поля.

Закрытые клубы существуют в основном для тех, кто может себе позволить купить там членство. У нас заведений открытого формата всего несколько, в частности, наш "Тайгер", там всего лишь шесть лунок, и построен он в рамках благоустройства территории, прилегающей к промышленному комплексу.

В большинстве случаев клуб в состоянии заработать себе только на содержание. Вместе с тем в мире много муниципальных полей. У нас, по-моему, единственный такой вариант расположен в Куркино. Если в городах-миллионниках построить хотя бы по одному муниципальному полю, было бы большое развитие гольфа».

Как отмечают собеседники “Ъ FM”, европейские курорты пользовались популярностью у россиян преимущественно в зимний сезон. Сейчас им на смену пришли локации в Северной Африке и Азии, отметила руководитель департамента гостиничного бизнеса и туризма компании Commonwealth Partnership Марина Смирнова.

По ее словам, российские отельеры сейчас не заинтересованы в строительстве даже небольших полей для гольфа: «Сначала появлялось поле, гольф-клуб, академии, затем вокруг — резиденции. Это Agalarov Estate, Пестово, Целеево. Именно с отелями есть варианты, например, в Нахабино, это Moscow Country Club на 130 номеров. Пожалуй, что и все, потому что в остальных вариантах речь идет или о небольших гостиницах номеров на 30, или о клубных домах.

Конечно, есть люди, которые, несмотря ни на какие затраты, готовы в это вкладываться, но это уже больше эмоциональное решение.

Те, кто играют в гольф, думаю, что в меньшей степени страдают от закрытости границ. Кроме того, есть же поля и в Африке, на Маврикии, в Марокко, очень много гольф-полей и в Корее, Японии».

В Федерации рестораторов и отельеров фиксируют рост спроса на внутренний туризм, связанный с гольфом. Приток таких путешественников гостиницам обеспечивают любительские и профессиональные соревнования по этому виду спорта.

Организаторов и спонсоров турниров действительно становится все больше, заметил вице-президент Федерации рестораторов и отельеров, любитель игры в гольф Вадим Прасов:

«Некоторые отели специально в рамках своего продвижения обращаются и к этой аудитории. В сезон еженедельно проходят пять-шесть турниров в Московском регионе. Подобные активности идут и в Санкт-Петербурге. Есть и общие какие-то соревнования.

Среди 14 вариантов, расположенных в Московском регионе, несколько с точки зрения качества можно смело отнести к уровню европейских, мировых. Есть три гольф-поля Джека Никлауса. Вместе с тем в нашем климате создать соответствующую инфраструктуру за один сезон невозможно, потребуется два-три года».

Перед стагнацией рынок гольфа переживал активный рост. По данным Минспорта, с 2016-го по 2020-й годы число занимающихся гольфом граждан выросло на 26%, до 19 тыс. человек.

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Елизавета Скобцова