Суд в Петербурге приговорил к условному сроку мундепутата по коррупционному делу

Московский райсуд Петербурга признал виновным в двух эпизодах мошенничества депутата муниципального округа «Гагаринское» Олега Старожукова. Его приговорили к 3,5 годам условно. Об этом 12 июля сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Как установил суд, с 1 ноября по 3 декабря 2020 года депутат Старожуков разработал план хищения денежных средств из бюджета Петербурга. Его признали причастным к контракту на благоустройство территорий МО, заключенному между муниципалитетом «Звездное» и ООО «Инспектстройсервис». По данным следствия, Олег Старожуков предложил гендиректору компании денежное вознаграждение за последующее участие в электронном аукционе. Позже «для создания видимости надлежащего исполнения» депутат приискал двух индивидуальных предпринимателей. После выполнения работ на расчетный счет «Инспектстройсервиса» поступило на 2 млн руб. больше, чем было изначально предусмотрено контрактом. Так, 2 млн 53 тыс. руб. Старожуков распорядился по своему усмотрению, причинив ущерб бюджету МО.

Аналогичная схема была отработана и со средствами МА МО «Звездное». На сделках с этим округом мундеп получил 2 млн 21 тыс. руб.

Олег Старожуков признал вину. Суд назначил депутату наказание в виде 3,5 года условно с испытательным сроком 4 года. Ему также выписали штраф в размере 400 тыс. руб. и запретили занимать должности на госслужбе сроком на 3 года.

В марте «Ъ-СПб» рассказывал, что Московский суд Петербурга арестовал депутата МО «Гагаринское» по делу о хищении 20 млн рублей. Олег Старожуков стал вторым фигурантом по делу о некачественном благоустройстве, заключенном между МО и ООО «Инспектстройсервис» в декабре 2020 года. Несмотря на некачественно оказанные услуги, подрядчик все равно получил на счет более 20 млн руб.

«Ъ-СПб» также писал, что арестованного за мошенничество депутата МО «Гагаринское» отпустили из СИЗО по просьбе следствия.

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