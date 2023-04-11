Арестованного за мошенничество депутата МО «Гагаринское» отпустили из СИЗО по просьбе следствия

Член муниципального совета МО «Гагаринское» и обвиняемый в мошенничестве в особо крупном размере Олег Старожуков отпущен из СИЗО под домашний арест. Меру пресечения ему изменили еще 20 марта, обратил внимание ЗАКС.Ру.

С ходатайством об изменении меры пресечения на домашний арест выступило следствие. Срок меры остался прежним – по 9 мая.

В марте «Ъ-СПб» рассказывал, что Московский суд Петербурга арестовал депутата МО «Гагаринское» по делу о хищении 20 млн рублей. Олег Старожуков стал вторым фигурантом по делу о некачественном благоустройстве, заключенном между МО и ООО «Инспектстройсервис» в декабре 2020 года. Несмотря на некачественно оказанные услуги, подрядчик все равно получил на счет более 20 млн руб.

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