Московский суд Петербурга арестовал депутата МО «Гагаринское» по делу о хищении 20 млн рублей

Московский районный суд Санкт-Петербурга арестовал депутата муниципального округа «Гагаринское» Олега Старожукова, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Под стражей он пробудет до 9 мая, сообщили в объединенной пресс-службе судов города.
Олег Старожуков стал вторым фигурантом по делу о некачественном благоустройстве, заключенном между МО и ООО «Инспектстройсервис» в декабре 2020 года. Несмотря на некачественно оказанные услуги, подрядчик все равно получил на счет более 20 млн руб.
«Ъ-СПб» рассказывал о задержании муниципального депутата «Гагаринское» по подозрению в мошенничестве. В пятницу, 10 марта по этому же делу был задержан предприниматель по тому же делу о некачественном благоустройстве, но уже в соседнем МО «Звезднное». Контракт на выполнение работ на сумму более 20 млн руб. был заключен 26 декабря 2020 года. Его исполнителем выступила компания «Инспектстройсервис», следует из данных портала госзакупок.