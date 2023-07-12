Жертв катастрофы не опознали в Париже

Как стало известно «Ъ», иностранные производители систем управления лайнера Superjet 100, разбившегося в аэропорту Шереметьево весной 2019 года, не признают родственников жертв (тогда погиб 41 человек) надлежащими наследниками и вообще ставят под сомнение нахождение их близких на борту. Об этом было заявлено на проходящем в парижском суде процессе, где рассматриваются иски семей погибших, а ответчиками наряду с «Аэрофлотом» — эксплуатантом воздушного судна выступают семь иностранных компаний—производителей оборудования, которое, как считают истцы, не соответствовало нормам летной годности. Еще одним ответчиком по настоянию зарубежных фирм на днях стала российская корпорация «Иркут», создавшая самолет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) после посадки в аэропорту Шереметьево в 2019 году

Фото: Следственный Комитет России Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) после посадки в аэропорту Шереметьево в 2019 году

Фото: Следственный Комитет России

По данным «Ъ», скандальное заявление о своем отношении к российским истцам, их правам и их требованиям иностранные ответчики сделали на очередном заседании в Tribunal Judiciaire de Paris, которое по большому счету носило технический характер. Некоторое время назад сменил своих адвокатов «Аэрофлот», находящийся в списке ответчиков, как эксплуатант сгоревшего после посадки 5 мая 2019 года в Шереметьево Superjet 100. Кроме того, прислала в процесс своих представителей выпустившая лайнер авиастроительная корпорация «Иркут». Юристы российских компаний попросили суд предоставить им время для изучения материалов и подготовки своей позиции, в связи с чем и был объявлен очередной перерыв.

Как пояснил «Ъ» адвокат Михаил Загайнов, представляющий с коллегами интересы 15 семей жертв катастрофы, эти действия вполне логичны и объяснимы, в то время как у него вызывает «как минимум недоумение» «беспринципная позиция» ряда ответчиков из числа иностранных компаний.

Напомним, что, как сообщал «Ъ», еще в конце 2020 года судебные повестки были вручены сразу семи зарубежными фирмам — пяти французским, немецкой и американской: Leach International Europe, Liebherr-Aerospace Toulouse SAS, Safran Landing Systems, Thales Avionics Lcd SAS, PowerJet, Safran, выступающая на правах компании L'Equipement et la Construction Electrique, а также Curtiss-Wright Corp. Дело в том, что, хотя сгоревший Superjet и был построен на заводе в Комсомольске-на-Амуре, но значительная часть установленного на нем оборудования была произведена указанными фирмами.

«Как мы считаем, от безысходности некоторые ответчики подали в парижский суд абсурдные возражения, оспаривая сам факт нахождения погибших на борту самолета и родственные отношения истцов с погибшими»,— пояснил «Ъ» коллега господина Загайнова юрист Давид Кухалашвили.

Он напомним, что точно такую же позицию заняли представители властей Египта, к которым был подан иск в связи с терактом на борту лайнера А321 «Когалымавиа» над Синайским полуостровом 31 октября 2015 года, жертвами которого стали 214 пассажиров и 7 членов экипажа. Разбирательство также еще не завершено.

По словам юристов, представители Leach International Europe, например, не только опровергают сам факт изменения алгоритмов работы системы управления самолетом после попадания в него молнии, но также ставят под сомнение факт дееспособности истцов, их наследственного права и статуса наследников. «Они просят иск отклонить, утверждая, что вообще не представлено доказательств присутствия на борту самолета погибших родственников, затребовали копии документов, удостоверяющих личность наших клиентов, хотя они были ранее предоставлены с переводом на французский язык»,— сообщили «Ъ» юристы родных погибших пассажиров. По их словам, ссылки их оппонентов на нормы Гражданского кодекса РФ, касающиеся наследства, являются абсолютно необоснованными, так как иск не имеет отношения к наследственным спорам, а относится к отдельной главе ГК о деликтных обязательствах, которые возникают вследствие причинения вреда.

«У всех погибших в свидетельстве о смерти стоит одна и та же дата, которая совпадает с датой авиакатастрофы. Кроме того, списки пассажиров были официально опубликованы. Если на самом деле ответчиков волнует этот вопрос, они могут запросить данные у "Аэрофлота", который тоже является ответчиком в нашем процессе»,— резюмировал господин Загайнов, выразив надежду, что все же ответчики «будут занимать разумную позицию». Он напомнил, что по французскому законодательству «производитель несет ответственность за ущерб, причиненный дефектом его продукта, независимо от того, состоял ли он в договорных отношениях с потерпевшими».

Ранее, как сообщал «Ъ», Кассационный суд Франции разрешил рассматривать претензии в рамках своей юрисдикции даже по инцидентам на внутрироссийских рейсах. Благодаря этому в Тулузе был подан иск по делу о катастрофе самолета ATR-72 в Тюмени против франко-итальянской компании-производителя, а также российской Utair, как перевозчика, в качестве соответчика.

Говорить о возможных суммах компенсаций для родных погибших на Superjet 100 юристы пока считают неэтичным, так как «они могут уточниться во время судебного процесса», но суммы эти «будут на порядок больше тех сумм, которые можно взыскать в российских судах по российскому законодательству по аналогичным искам».

Отметим, что вслед за этим иском в Tribunal Judiciaire de Paris при помощи адвоката Игоря Трунова был подан еще один иск, уже от имени 32 близких погибших и пострадавших на общую сумму в 26 млн евро. По его словам, иск рассматривается параллельно с ранее поданным, но в деле отсутствует «Аэрофлот» как ответчик. Пикантности ситуации придает и факт недавнего осуждения командира экипажа разбившегося Superjet 100 Дениса Евдокимова за ошибочные действия в нештатной ситуации. При этом отчета Межведомственного авиационного комитета о расследовании причин трагедии в Шереметьево до сих пор нет. Как уточнил господин Трунов, вина пилота не исключена, хотя решение и не вступило в законную силу, однако можно говорить и о возможных системных проблемах самолета при его проектировании и производстве.

Представители ответчиков от комментариев воздержались или были недоступны.

Сергей Сергеев