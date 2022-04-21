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Коммерсантъ FM
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Корпоративный счет от потерпевших

От шести крупных международных корпораций, поставлявших комплектующие для SSJ, требуют €26 млн

Как стало известно “Ъ”, представители погибших и раненых пассажиров Sukhoi Superjet 100, сгоревшего в мае 2019 года в московском аэропорту Шереметьево, потребовали компенсацию в €26 млн от шести крупнейших международных корпораций, поставлявших в Россию комплектующие для этого самолета. Ответчики в ближайшее время должны в письменном виде изложить свои возражения на заявленные претензии, а после этого стороны продолжат спор уже в зале заседаний Уголовного суда Парижа, в котором проходит разбирательство. Интересно, что к производителю самого SSJ и организатору его последнего полета у истцов материальных претензий нет.

Фото: Следственный Комитет России

Фото: Следственный Комитет России

Как пояснил “Ъ” адвокат потерпевших от катастрофы Игорь Трунов, на уточнение списка истцов и ответчиков, а также обсуждение их требований ушло без малого два года. Первое заявление в Tribunal Judiciaire de Paris, специализирующийся в том числе на «несчастных случаях» с массовыми жертвами, было подготовлено французским адвокатом год назад, однако его позиция не устроила российских истцов. Местный юрист, как пояснил господин Трунов, запросил компенсацию примерно по €80 тыс. для каждого из потерпевших, а сам он посчитал эту сумму заниженной по крайней мере на порядок. В обоснование своих слов российский защитник привел нормы «Конвенции для унификации некоторых правил международных воздушных перевозок», принятой большинством стран в Монреале в 1999 году. Согласно этому документу, по данным Игоря Трунова, жизнь погибшего пассажира оценивается в сумму от €500 тыс. до €1 млн.

С учетом принципиальной разницы в подходах споры представителей защиты затянулись, и только в марте этого года уже другой французский адвокат сформулировал и передал в парижский суд требования россиян к ответчикам. В их числе оказались французская фирма Safran Landing Systems — крупнейший в мире производитель так называемых механизмов посадки, включающих в себя авиационные шасси, колеса и тормозные системы, а также зарегистрированная во Франции совместная российско-французская компания PowerJet, выпускающая двигатели для SSJ 100. В заявлении были указаны также французские фирмы Liebherr-Aerospace Toulouse SAS, поставившая пневматические системы для самолета, и Thales Avionics Lcd SAS, обеспечившая его мониторами, электронными носителями информации, радиолокационной и навигационной аппаратурой. Наконец, последними в списке оказались европейское подразделение компании из США Leach International Europe, специализирующееся на производстве реле, контроллеров и других устройств для распределения электроэнергии, и американская корпорация Curtiss-Wright Corp., предоставившая для сгоревшего впоследствии лайнера противопожарное оборудование.

По словам Игоря Трунова, к нему обратились всего 33 родственника погибших и пострадавших пассажиров самолета, а общая сумма заявленных ими исков к иностранным корпорациям составила €26 млн. Как пояснил защитник, приняв иск, суд направил ответчикам уведомления с требованием предоставить свои возражения на заявленные претензии в письменном виде. Еще некоторое время суду потребуется для изучения позиций сторон, а потом их вызовут для участия в судебных прениях. Господин Трунов полагает, что решение суда может быть вынесено примерно к концу лета. Оперативно получить комментарии ответчиков “Ъ” не удалось.

Напомним, пассажирский SSJ 100 «Аэрофлота» вылетел из Москвы в Мурманск днем 5 мая 2019 года, но после попадания в грозовой фронт вернулся в Шереметьево. Аварийная посадка в аэропорту вылета получилась довольно грубой: ударившись колесами о бетонку, лайнер совершил несколько «отскоков», его конструкции при этом деформировались, а керосин, выплеснувшийся из разрушенных топливных баков, воспламенился. Погибли 40 пассажиров и бортпроводник, пытавшийся их спасти. Остальные 23 пассажира и четверо членов экипажа получили ожоги и травмы.

Межгосударственный авиакомитет, отвечающий за техническую часть расследования, окончательный ответ по катастрофе еще не выпустил. Близкие к этой структуре источники “Ъ” сообщали ранее, что члены комиссии считают причиной трагедии слабую подготовку командира экипажа Дениса Евдокимова, растерявшегося после того, как грозовой разряд отключил автопилот и перевел машину в режим ручного управления. Согласны с авиаэкспертами и в госкорпорации «Ростех», одно из подразделений которой выпускает Superjet. По данным производителя, самолеты SSJ 100 эксплуатируются в России и за рубежом более десяти лет, за это время они много раз попадали в грозовые фронты и совершали посадки в сложных условиях, которые к трагедии не приводили. К похожим выводам пришло и ГСУ СКР, обвинившее пилота Евдокимова в повлекшем гибель людей нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта (ч. 3 ст. 263 УК РФ). Уголовное дело летчика сейчас рассматривает городской суд подмосковных Химок.

При этом адвокат Трунов и его доверители, участвующие одновременно в химкинском и парижском процессах, считают, что причиной всех проблем стали конструктивные недоработки SSJ 100, проявившиеся после удара молнии. Защитник убежден, что грозовой разряд лишил машину управления, выведя из строя ее электронное оборудование и электрические цепи. По версии защиты, подсудимый чудом вернул самолет в Шереметьево, а благополучной посадке помешал еще один просчет конструкторов самолета, касающийся его механизмов шасси.

В поданном в суд заявлении истцы утверждают, что производитель сделал излишне прочными крепления гидравлического механизма уборки стоек шасси SSJ 100 к лонжеронам крыльев, да еще и установил их рядом с расположенными в них топливными баками. В итоге из-за возникшей при посадке перегрузки стойки шасси не «подломились» в соответствии с требованиями авиационной безопасности, а продавили лонжерон крыла, спровоцировав таким образом разрушение одного из баков и пожар.

При этом к производителю SSJ 100, ЗАО «Гражданские самолеты Сухого» и его владельцу, ПАО «Аэрофлот», у пострадавших материальных претензий нет. Как сообщал ранее теперь уже бывший министр транспорта России Евгений Дитрих, перевозчик и страховые компании в досудебном порядке выплатили родственникам погибших в катастрофе в общей сложности 286,6 млн руб. Теперь, по мнению защитника Трунова, «пришла пора ответить за свои ошибки и богатейшим корпорациям, поставлявшим комплектующие для SSJ 100».

Сергей Машкин

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