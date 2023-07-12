Зеленский: гарантии безопасности для Украины не должны заменить ее членство в НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский назвал результаты саммита НАТО для Киева хорошими, но не идеальными. По его словам, гарантии безопасности стран G7 должны быть «не вместо членства в НАТО, а на пути Украины в НАТО». Он отметил, что «Украина — есть и будет донором безопасности для Европы».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Зеленский

Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ Владимир Зеленский

Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ

«В первую очередь важны гарантии безопасности. Они очень важны для людей, для Украины. Еще раз подчеркну: не вместо членства в НАТО, гарантии безопасности должны быть сделаны на пути Украины в НАТО. Сегодня большая семерка должна подтвердить эти гарантии, я уверен, что это произойдет», — сказал Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

В ходе выступления господин Зеленский отметил, что Украине нужно протий путь вступления в НАТО быстрее, так как Украине прежде всего «нужно выжить». «Мы можем констатировать, что результаты саммита очень хорошие, но если бы нас пригласили в НАТО, то они были бы идеальными», — сказал украинский президент. Он также добавил, что интеграция страны в альянс затягивается из-за того, что «никто не хочет развязать мировую войну». По его словам, «Украина понимает, что не может быть членом НАТО пока идет война».

Владимир Зеленский прокомментировал передачу Киеву кассетных боеприпасов, назвав это вопросом «справедливости» и «защиты». Он заверил, что американские кассетные снаряды будут использоваться только против военных объектов и только на «оккупированных территориях», их не будут применять на территории других государств.

Ранее стало известно, что страны G7 проведут серию двусторонних переговоров с Киевом по гарантиям безопасности. О том, какие гарантии блок готов предоставить Украине, объявят сегодня, 12 июля, по окончании саммита НАТО в Вильнюсе.

11 июля Владимир Зеленский заявил, что в заявлении НАТО по итогам саммита в Вильнюсе не будет никакой конкретики по поводу вступления Украины в альянс. Он призвал уважать Украину и предположил, что членство Украины в альянсе превращается в предмет торга во время переговоров с Россией. ««Беспрецедентно и абсурдно — когда нет временных рамок и для приглашения, и для членства Украины; и когда добавляется какая-то странная формулировка об "условиях" даже для приглашения Украины»,— написал президент в своем Telegram-канале. Западные дипломаты и чиновники удивились высказываниям президента Украины Владимира Зеленского, но отнеслись к этому с пониманием.

Саммит НАТО стартовал накануне, 11 июля, в Вильнюсе, он продлится два дня. По итогам первого дня страны альянса заявили, что Украине не потребуется для евроатлантической интеграции выполнять План действий по членству. Приглашение в НАТО будет направлено, когда страны-члены «согласятся, а Украина выполнит условия».

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