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Коммерсантъ FM
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Минпромторг решил исключить Jagermeister из параллельного импорта

Минпромторг планирует исключить травяной ликер (биттер) германской компании Mast-Jаgermeister из перечня товаров на параллельный импорт. Ранее с таким запросом в правительство обратился калужский ликеро-водочный завод «Кристалл».

Фото: «Лента»

Фото: «Лента»

«Минпромторгом России готовится обновленная версия перечня товаров, разрешенных для параллельного импорта, в которой продукция Mast-Jagermeister SE будет исключена»,— сообщили ТАСС в пресс-службе министерства.

В ведомстве пояснили, что на основании запроса завода «Кристалл» отраслевые регуляторы попросили представить позицию по исключению продукции Mast-Jаgermeister из перечня на параллельный импорт. Позже по этому вопросы регуляторы представили «консолидированную позицию», что такая продукция должна быть исключена.

Поставки ликера Jаgermeister в России были остановлены в ноябре 2022 года. Позже германская компания потребовала от сетей прекратить продажу калужских биттеров Alter Heiler и Konig Heiler, назвав их контрафактом. Затем Федеральная антимонопольная служба выдала Jаgermeister предупреждение из-за требований к «Кристаллу» прекратить продажу этих биттеров.

Анастасия Ларина

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