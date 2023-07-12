Депутат Госдумы Картаполов: Суровикин сейчас отдыхает, пока недоступен

Председатель комитета по обороне Госдумы Андрей Картаполов сказал, что главком ВКС, замкомандующего объединенной группировкой войск на Украине генерал армии Сергей Суровикин «сейчас отдыхает».

Господин Суровикин не появлялся на публике с 23 июня. Тогда он записал призыв к бойцам ЧВК «Вагнер», начавшим «марш справедливости» на Москву, вернуться в полевые лагеря. К тому моменту ФСБ по факту действия бойцов ЧВК возбудило уголовное дело о мятеже.

«Суровикин сейчас отдыхает. Пока недоступен»,— сказал господин Картаполов на вопрос журналиста Telegram-канала Shot.

29 июня, через пять дней после мятежа ЧВК «Вагнер», газета Financial Times сообщила, что господин Суровикин задержан. Агентство Bloomberg сообщило, что генерал не задержан, но был допрошен в военной прокуратуре. Уголовное дело о мятеже было закрыто 27 июня.

Анастасия Ларина