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Минобороны предложило перечень заболеваний, при которых нельзя заключать контракт

Россияне с гепатитами В и С, ВИЧ и гипертонией не смогут служить по контракту

Минобороны России предложило перечень заболеваний, при которых граждане, признанные ограниченно годными к военной службе, не смогут заключать контракт с вооруженными силами РФ во время мобилизации, военного положения и в военное время. В списке заболеваний с противопоказанием для службы — ВИЧ, гепатиты В и С, все виды туберкулеза, сахарный диабет первого типа.

Заключать контракт для службы в период мобилизации не смогут также граждане, имеющие следующие заболевания:

  • некоторые виды злокачественных новообразований,
  • эпилепсия с редкими эпилептическими приступами,
  • психические расстройства и расстройства поведения, вызванные употреблением психоактивных веществ,
  • инсульты и их последствия для ЦНС (центральная нервная система),
  • заболевания сердца, сопровождающиеся сердечной недостаточностью III функционального класса, гипертония II стадии с артериальной гипертензией II степени при наличии церебральных расстройств,
  • бронхиальная астма средней степени тяжести,
  • отсутствие на одной кисти: 3 пальцев на уровне пястно-фаланговых суставов или 4 пальцев на уровне дистальных концов основных фаланг; первого и второго пальцев на уровне пястно-фаланговых суставов; первого пальца на уровне межфалангового сустава и второго—пятого пальцев на уровне дистальных концов средних фаланг

В мае в Госдуму был внесен законопроект, позволяющий ограниченно годным гражданам заключить контракт с российской армией в период мобилизации, военного положения и в военное время. Авторами законопроекта стали глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов и его первый заместитель Андрей Красов.

Президент Владимир Путин объявил частичную мобилизацию 21 сентября 2022 года. 31 октября он сообщил о ее окончании, были мобилизованы более 300 тыс. человек. Приказа об окончании мобилизации не было. Российские власти неоднократно отрицали, что будет вторая волна мобилизации. Ранее был принят закон, разрешающий мобилизацию граждан с непогашенной судимостью за некоторые тяжкие преступления.

Полина Мотызлевская

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