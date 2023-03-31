Генштаб: второй волны мобилизации в планах нет

У Генштаба ВС РФ в планах нет проведения второй волны мобилизации, заявил начальник управления Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба контр-адмирал Владимир Цимлянский. Он заверил, что уже призванных граждан и добровольцев хватает для выполнения всех задач.

«Хочу вас всех заверить, что в планах Генерального штаба нет второй волны мобилизации. Тех, кто уже призван на военную службу, а также граждан, добровольно изъявивших желание участвовать в операции, вполне хватает для выполнения возложенных задач»,— сообщил он на брифинге, посвященном весеннему призыву (цитата по ТАСС).

Президент Владимир Путин объявлял частичную мобилизацию в России 21 сентября 2022 года. 31 октября он сообщил о ее окончании, были мобилизованы 318 тыс. человек. В Кремле неоднократно отрицали, что будет вторая волна мобилизации. Пресс-секретарь президент Дмитрий Песков убежден, что эту тему «искусственно будируют».

Лаура Кеффер