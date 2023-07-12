Nikkei: крупнейший японский банк Mitsubishi UFJ будет использовать квантовые вычисления

Крупнейший банк Японии и один из крупнейших банков мира — Mitsubishi UFJ Financial Group (MUFG, объем активов около $3 трлн) намерен использовать в своей работе квантовые вычисления. По данным японского агентства Nikkei, банк инвестировал в японский стартап Groovenauts, который занимается квантовыми технологиями. Он специализируется на квантовой нормализации / квантовом отжиге (quantum annealing) — отдельной модели квантовых вычислений, которая оптимизирует поиск решения при заданном наборе множества вариантов.

По данным агентства, банк MUFG вложил в Groovenauts «несколько миллиардов иен», получив в стартапе долю 18%. Кроме того, MUFG делегирует одного своего представителя в совет директоров Groovenauts. Финансовая компания может использовать квантовые вычисления для проведения сложных трансакций и торгов производными инструментами, деривативами, в операциях по оценке и управлению рисками и т. п.

Как сообщает Nikkei, в последнее время уже несколько японских корпораций задумались над использованием квантовых вычислений в своей работе. Среди них Toyota, Sony, Mitsubishi Chemical Group, Sumitomo Mitsui Financial Group. По прогнозам Boston Consulting Group, мировой рынок квантовых компьютеров и вычислений к 2035 году составит около $850 млрд.

Евгений Хвостик