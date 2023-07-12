Даниил Медведев нашел свою траву

В полуфинале мужского одиночного разряда на Wimbledon впервые за 15 лет сыграет российский теннисист. Это выяснилось после того, как Даниил Медведев в пяти партиях сломил сопротивление дебютанта лондонского травяного мейджора американца Кристофера Юбэнкса. В пятницу соперником россиянина будет лидер мирового рейтинга испанец Карлос Алькарас, справившийся в трех сетах с датчанином Хольгером Руне.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Даниил Медведев (на фото) в пятисетовом матче против Кристофера Юбэнкса допустил всего 13 невынужденных ошибок

Фото: Shaun Botterill / Getty Images Даниил Медведев (на фото) в пятисетовом матче против Кристофера Юбэнкса допустил всего 13 невынужденных ошибок

Фото: Shaun Botterill / Getty Images

В том, что эта победа далась Даниилу Медведеву сложнее, чем ожидалось, нет ничего удивительного. Первый в карьере полуфинал Wimbledon — не тот результат, который достигается без сверхусилий. К тому же россиянину достался весьма неординарный оппонент.

В истории лондонского мейджора сенсационные четвертьфиналисты рождаются чаще, чем на других турнирах Большого шлема. Такова специфика травяного покрытия, на котором легче, чем на грунте или харде, преуспевать, обладая мощной подачей, ударом справа, быстрой реакцией у сетки и не имея за душой каких-то тактических изысков. Худощавый представитель США с двухметровым ростом за последние полторы недели использовал эти классические козыри даже не на 100, а на 150 процентов, благодаря чему побил рекорд Wimbledon, державшийся более трех десятилетий. В 1992 году знаменитый американец Андре Агасси, взявший титул, в семи матчах выиграл ударами навылет 317 очков. Юбэнкс же сейчас в пяти матчах сделал это 321 раз, в том числе 74 — во встрече с Медведевым. Других фактов, которые доказывают неординарность 27-летнего теннисиста, который младше россиянина на три месяца, но раскрылся только сейчас, наверное, и не требуется.

Даниил Медведев стартовал, как и полагается фавориту,— спокойно и солидно, но провалил вторую партию. И это было парадоксально, поскольку при высочайшем показателе попадания первой медведевской подачи (89%) Юбэнкс умудрился сделать два брейка.

И уж совсем тревожной ситуация стала, когда в начале третьего сета Медведев, ведя 30:0, снова отдал свою подачу, вследствие чего американец взял семь геймов подряд. В матчах против элитных соперников подобные затяжные провалы чреваты почти неминуемыми поражениями.

К счастью, в данном случае на другой половине корта перед Медведевым находился не завсегдатай четвертьфиналов на мейджорах, а 43-й номер рейтинга, который впервые ощущал груз ответственности этой турнирной стадии. К тому же россиянин взял себя в руки и в шести геймах четвертой партии отдал на своей подаче лишь одно очко. Еще один мяч он уступил на тай-брейке при счете 3:1, но Юбэнкс воспользоваться этим не сумел. А потом, как это часто бывает, теннисист очень высокого класса полностью взял ситуацию под свой контроль и не оставил просто хорошему теннисисту ни единого шанса. Юбэнкс, который, как и его кумир Роджер Федерер, использует одноручный бэкхэнд, ошибался при его исполнении гораздо чаще, чем это позволительно против Медведева.

В итоге — 6:4, 1:6, 4:6, 7:6 (7:4), 6:1 за 2 часа 57 минут. Для полноты картины в данном случае есть смысл привести несколько статистических показателей. Соотношение активно выигранных очков и невынужденных ошибок у Юбэнкса — 74:54, у Медведева — 52:13. Американец реализовал 44 выхода к сетке из 66, а россиянин — лишь 4 из 8. При этом эйсов заметно больше сделал Медведев — 28 против 17. То есть это была достаточно специфическая игра, в которой по классическим законам все решил более высокий уровень победителя.

У российских болельщиков, безусловно, есть повод порадоваться. Медведев стал первым участником полуфинала Wimbledon из России c тех пор, как в 2008 году Марат Сафин на этой стадии проиграл тогдашней первой ракетке мира Роджеру Федереру.

Вот и Медведеву теперь тоже придется иметь дело с лидером мирового рейтинга — испанцем Карлосом Алькарасом, разобравшимся в трех сетах с датчанином Хольгером Руне. В марте в финале турнира в Индиан-Уэллсе испанец взял у россиянина очень убедительный реванш за поражение двухлетней давности во втором круге Wimbledon, и, чтобы преуспеть в пятницу, Медведеву требуется идеально подавать уже не один сет, а весь матч и к тому же свести к минимуму ошибки на задней линии.

Тем временем женский турнир потерял свою действующую чемпионку. Елена Рыбакина из Казахстана в четвертьфинале против туниски Унс Джабир, который стал повторением прошлогоднего финала, взяла на тай-брейке первый сет, но в концовке второй партии утратила контроль над ситуацией и потерпела поражение примерно за два часа. Соперницей Джабир в полуфинале будет белоруска Арина Соболенко, без проблем справившаяся с американкой Мэдисон Кис и имеющая реальнейший шанс стать первой ракеткой мира. Чтобы обойти в рейтинге Игу Швёнтек, ей достаточно выиграть всего один матч.

Евгений Федяков