Новак Джокович достучал до пятой сотни

Полуфинал Wimbledon в верхней половине мужской сетки пройдет без участия российских теннисистов. Роман Сафиуллин в четырех сетах уступил восьмой ракетке мира итальянцу Яннику Синнеру, а Андрей Рублев проиграл сербу Новаку Джоковичу, который, отдав россиянину один сет, в 46-й раз вышел в полуфинал турниров Большого шлема, повторив рекорд швейцарца Роджера Федерера.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Победив Андрея Рублева (на фото слева), серб Новак Джокович в 12-й раз достиг полуфинала Wimbledon, где ранее на этой стадии проигрывал лишь трижды

Фото: SEBASTIEN BOZON / AFP Победив Андрея Рублева (на фото слева), серб Новак Джокович в 12-й раз достиг полуфинала Wimbledon, где ранее на этой стадии проигрывал лишь трижды

Фото: SEBASTIEN BOZON / AFP

Удивительное совпадение: для выхода в четвертьфинал Wimbledon Андрею Рублеву и Роману Сафиуллину в четырех предыдущих матчах потребовалось одинаковое количество времени — по 10 часов 42 минуты. Последние встречи с участием 25-летних россиян, которые, кстати, по юниорам выступали в одних и тех же турнирах, тоже в чем-то получились похожими. Во всяком случае, никак нельзя сказать, что кто-то из них ударил в грязь лицом.

Роман Сафиуллин для дебютанта Wimbledon, впервые дошедшего до четвертьфинала на мейджорах, стоящего в рейтинге на 92-м месте и встречавшегося с восьмой ракеткой мира Янником Синнером, выглядел очень достойно.

Его острая подача и плотная игра на задней линии доставляли итальянцу немало проблем, и срыв Синнера во второй партии, по ходу которой он, ведя 3:1, уступил пять геймов подряд, был совершенно неудивителен. Наблюдая за тем, как Сафиуллин бесстрашно отвечает представителю первой десятки, нередко диктуя в розыгрышах свои условия, трудно было представить, что в начале профессиональной карьеры российскому теннисисту мешала сравнительно низкая скорость полета мяча. Сейчас же с мощью у Сафиуллина все в порядке и для дальнейшего прогресса ему нужно справиться с другой проблемой — вовремя находить ту грань разумного риска, которая позволяет избежать необоснованных ошибок.

Впрочем, Синнеру он проиграл по другой причине — из-за дефицита опыта сохранять концентрацию внимания в столь ответственных встречах на фоне давления, оказываемого классным оппонентом. Этим и объясняются три двойные ошибки, допущенные Сафиуллиным в восьмом гейме третьего сета, а также общее снижение процентных показателей в его игре во второй половине матча. Иногда концентрацию можно вернуть, но Синнер никогда не считался бы потенциальным претендентом на титул первой ракетки мира, если бы предоставил Сафиуллину запас времени. Почувствовав, что россиянин дал слабину, итальянец полностью взял ситуацию под контроль и не подарил ему очевидных шансов, победив за 2 часа 14 минут. Это, впрочем, не отменяет того факта, что на Wimbledon Сафиуллин добился настоящего прорыва. По итогам турнира он поднимется в рейтинге сразу на 43-ю позицию и начиная с cередины августа будет попадать напрямую в основные сетки всех, даже самых крупных турниров. Синнер же стал первым с 1995 года участником полуфинала Wimbledon, которому на пути к этой стадии не встретилось ни одного соперника из первой полусотни мирового рейтинга. Правда, теперь ему придется иметь дело с самим Джоковичем.

Новак Джокович и Андрей Рублев, который, по словам 23-кратного победителя турниров Большого шлема, является любимым теннисистом его пятилетней дочери, начинали свое противоборство на Центральном корте как раз в тот момент, когда Синнер и Сафиуллин на корте №1 обменялись партиями. И первый сет остался за россиянином, который, успев почувствовать себя своим человеком на главной арене Wimbledon по ходу предыдущего теннисного триллера с Александром Бубликом, доставлял Джоковичу немало неприятностей своим коронным ударом справа. Более того, отыграв три брейк-пойнта в шестом гейме, Рублев затем при счете 4:4 взял чужую подачу и завершил партию в свою пользу. Это, разумеется, потребовало большого количества нервной энергии, и неудивительно, что второй сет россиянин довольно быстро проиграл. Как и ожидалось, в такой ситуации решающей стала третья партия. В третьем гейме россиянин снова отдал подачу, но самое интересное было еще впереди. В десятом гейме Джоковичу понадобилось приложить сумасшедшие усилия. На его подаче было разыграно 18 очков, Рублев имел три брейк-пойнта, и на втором ему не хватило каких-то миллиметров, поскольку мяч после второй подачи Джоковича опустился в квадрат подачи, сильно задев трос.

Четвертый сет тоже вышел зрелищным, но опытнейший Джокович уже просто не мог отдать такой матч. Брейки в третьем и девятом геймах принесли ему победу, для которой потребовалось 2 часа 48 минут.

Рублев стал первым в истории теннисистом, проигравшим восемь своих первых четвертьфиналов на турнирах Большого шлема, а Джокович в 46-й раз вышел на них в полуфинал, повторив рекорд швейцарца Роджера Федерера.

Кроме того, серб провел на мейджорах свой 400-й матч, и тут у него тоже еще есть возможность выйти в лидеры, поскольку Федерер с его 429 матчами и Серена Уильямс с 419 матчами находятся в зоне его досягаемости.

А перед мужскими поединками состоялись первые женские четвертьфиналы, и оба завершились весьма неожиданно. Сначала четвертая ракетка мира американка Джессика Пегула в трех сетах уступила чешке Маркете Вондроушовой, которая, имея на своем счету финалы Roland Garros 2019 года и токийской Олимпиады, занимает сейчас в классификации Женской теннисной ассоциации (WTA) 42-е место и ранее ни разу не проходила на Wimbledon дальше второго круга. А затем выбыла из борьбы полька Ига Швёнтек — лидер мирового рейтинга и фаворит Wimbledon. Ее остановила украинка Элина Свитолина, которая возобновила карьеру после рождения ребенка лишь в апреле и за это время уже успела выиграть титул в Страсбурге и дойти до четвертьфинала Roland Garros. Для нее выход в полуфинал — повторение лучшего результата на лондонском мейджоре.

Евгений Федяков