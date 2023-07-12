Силуанов: Минфин готовится к мобилизации ресурсов на следующие три года

Глава Минфина Антон Силуанов заявил, что у ведомства «нет серьезных опасений за исполнение бюджета» в 2023 году. Но на следующие три года, по его словам, Минфин и правительство готовятся к «мобилизации ресурсов».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Антон Силуанов

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Антон Силуанов

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Говоря о бюджете на текущий год, господин Силуанов сказал, что «в части всех базовых решений проблем нет», а в части дополнительных — «ресурсы будут найдены». Министр заверил, что ведомство все первоочередные обязательства выполнит и «найдет деньги на новые задачи, которые необходимо решать».

«Про этот год — в целом мы выйдем на наши плановые задачи, поэтому каких-то особых рисков исполнения всех наших обязательств у нас нет... А по следующей трехлетке — мы сейчас как раз с правительством отрабатываем, вместе с нашими коллегами по правительству, задачи по мобилизации ресурсов»,— уточнил Антон Силуанов (цитата по ТАСС).

Минфин предварительно оценивал объем доходов федерального бюджета за январь—июнь в 12,3 трлн руб. Это на 12% меньше, чем за аналогичный период 2022-го. Объем расходов за шесть месяцев текущего года составил 14,9 трлн руб. (рост на 19% год к году). Дефицит за первое полугодие предварительно составил 2,595 трлн руб. — за июнь он сократился на 816 млрд руб.

Подробнее о бюджете РФ — в материале «Ъ» «Бюджет не дотянул до базы».

Лаура Кеффер