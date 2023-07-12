Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Силуанов: Минфин готовится к мобилизации ресурсов на следующие три года

Глава Минфина Антон Силуанов заявил, что у ведомства «нет серьезных опасений за исполнение бюджета» в 2023 году. Но на следующие три года, по его словам, Минфин и правительство готовятся к «мобилизации ресурсов».

Антон Силуанов

Антон Силуанов

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Антон Силуанов

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Говоря о бюджете на текущий год, господин Силуанов сказал, что «в части всех базовых решений проблем нет», а в части дополнительных — «ресурсы будут найдены». Министр заверил, что ведомство все первоочередные обязательства выполнит и «найдет деньги на новые задачи, которые необходимо решать».

«Про этот год — в целом мы выйдем на наши плановые задачи, поэтому каких-то особых рисков исполнения всех наших обязательств у нас нет... А по следующей трехлетке — мы сейчас как раз с правительством отрабатываем, вместе с нашими коллегами по правительству, задачи по мобилизации ресурсов»,— уточнил Антон Силуанов (цитата по ТАСС).

Минфин предварительно оценивал объем доходов федерального бюджета за январь—июнь в 12,3 трлн руб. Это на 12% меньше, чем за аналогичный период 2022-го. Объем расходов за шесть месяцев текущего года составил 14,9 трлн руб. (рост на 19% год к году). Дефицит за первое полугодие предварительно составил 2,595 трлн руб. — за июнь он сократился на 816 млрд руб.

Подробнее о бюджете РФ — в материале «Ъ» «Бюджет не дотянул до базы».

Лаура Кеффер

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...