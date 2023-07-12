На Крестовском острове на неделю ограничат движение из-за проведения соревнований по триатлону

В Санкт-Петербурге на Крестовском острове пройдут соревнования «Медный всадник», а также первенство России по триатлону. В связи с этим в Приморском и Петроградском районах города вводятся временные ограничения движения транспорта.

Как сообщили в комитете по транспорту Петербурга, в частности, с 12 по 20 июля на нескольких улицах Крестовского острова для водителей будет введен запрет на остановку. Также движение ограничат на Футбольной, Центральной, Теннисной, Велосипедной аллеям, Северной дороге, набережной Гребного канала, Мартынова и ряду других адресов. Подробнее о временных правилах — на сайте комитета.

«Ъ-СПб» писал, что в семи районах Петербурга также вводятся дорожные ограничения из-за запланированных ремонтных работ.

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