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Коммерсантъ FM
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УК «Первая» хочет через суд взыскать 184,8 млрд рублей с Euroclear Bank

Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск управляющей компании (УК) «Первая» (ранее — «Сбер Управление активами») с требованием взыскать с бельгийского Euroclear Bank 184,8 млрд руб. Иск поступил в суд 11 июля, к рассмотрению он пока не принят, следует из картотеки. Третьими лицами указаны российский Райффайзенбанк, Национальный расчетный депозитарий (НРД), депозитарий «Инфинитум».

В УК заявили, что подали иск в суд для защиты прав и интересов клиентов компании с замороженными активами. В 2022 году Euroclear заблокировал для российских инвесторов операции по активам, которые учитывал на счете НРД. В конце года УК подала в финансовые ведомства Евросоюза индивидуальную заявку, чтобы разблокировать активы клиентов в Euroclear и Clearstream. «Мы подали заявление, чтобы активы разрешили разблокировать по лицензиям, которые в конце декабря Министерства финансов Бельгии и Люксембурга выдали по общей заявке НРД»,— рассказали ТАСС в компании.

Euroclear и Clearstream заблокировали счета НРД в рамках санкционных ограничений, из-за чего часть бумаг российских инвесторов оказалась заморожена. В июне 2022 года Центробанк России оценивал объем заблокированных российских активов на счетах НРД в зарубежных депозитариях в 6 трлн руб. Этим летом российские частные инвесторы начали судиться с Euroclear. Первый иск против депозитария от физического лица Арбитражный суд Москвы принял в июле.

Подробности — в материале «Ъ FM» «К Euroclear ищут частный подход».

Лаура Кеффер

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