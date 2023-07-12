В четырех поселках Краснодарского края введен режим ЧС из-за ливней

Из-за ливней в Джубгском, Тенгинском, Новомихайловском и Небугском поселениях Туапсинского района Краснодарского края введен режим Чрезвычайной ситуации. В поселках проводится эвакуация населения из подтопленных домов, сообщил региональный оперативный штаб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владимир Тагунов / ТАСС Фото: Владимир Тагунов / ТАСС

Как отмечает оперштаб, сильный дождь идет в Небугском сельском поселении, заливая центральную улицу. Также есть подтопления:

в Горском — на улице Краснодарской и в СНТ «Ручеек»;

в Дефановке — на улицах Школьной и Комсомольской;

в Джубге — на улицах Приморской, Советской, Набережной, там также подтоплена поликлиника;

на улицах в Лермонтово, Пляхо, Ольгинке, Сосновом, Небуге и Тюменском.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что в Туапсинский районе за три часа выпало 144 мм осадков. Из-за ливней и последовавшего за этим схода оползня перекрыто движение в нескольких местах на трассе А-147. В краевом ГУМЧС также сообщили, что из-за ливней были эвакуированы 40 туристов из леса в Туапсинском районе. Маломобильных жителей района вывезли в четыре пункта временного размещения.

Лаура Кеффер