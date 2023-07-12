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Коммерсантъ FM
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В Краснодарском крае перекрыто несколько участков дороги Джубга—Сочи из-за ливней и оползня

В Туапсинском районе Краснодарского края перекрыто движение в нескольких местах на трассе А-147 (связывает трассу М-4 «Дон», Джубгу, Туапсе и Сочи), сообщила местная администрация. По ее данным, на 39-м км дороги сошел оползень.

Кроме того, на участке км 10+500—10+700 из-за ливней подтопило проезжую часть, движение там перекрыто и регулируется Госавтоинспекцией. На км 43+700 упало два дерева, информации о пострадавших нет.

По данным Telegram-канала Shot, пробка растянулась на 7 км по Новороссийскому шоссе — от Тенгинского сельского поселения до Джубги. В селе Ольгинка вода дошла до крыш припаркованных машин.

Лаура Кеффер

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