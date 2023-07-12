Прокуратура пополнила бюджет Ярославля на 21 млн рублей

Индивидуальный предприниматель Смирнов перечислил в бюджет Ярославля более 21 млн руб. в счет исполнения судебного решения по иску прокуратуры, сообщили в прокуратуре Ярославской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран "Выставочный зал" на земельном участке

Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ "Выставочный зал" на земельном участке

Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ

«Ъ-Ярославль» сообщал, что Арбитражный суд Ярославской области по иску прокуратуры признал незаконным договор купли-продажи земельного участка площадью более 5 га напротив торгового центра «Метро». Земля была продана мэрией Ярославля в 2018 году ООО «Булат» и ИП Смирнов без торгов якобы для эксплуатации выставочного зала торгового центра за 15% кадастровой стоимости или 7,5 млн руб. Фактически торговый центр представлял собой деревянный домик, занимающий 0,25% участка. Покупателей суд обязал вернуть разницу между кадастровой стоимостью и стоимостью продажи — всего более 42 млн руб.

«По ходатайству прокуратуры региона определением Арбитражного суда Ярославской области по делу приняты обеспечительные меры, индивидуальному предпринимателю запрещено совершать сделки в отношении принадлежащих ему объектов недвижимости – нежилых помещений. Для снятия обременения индивидуальным предпринимателем решение суда исполнено добровольно: в бюджет города Ярославля перечислены свыше 21 млн рублей»,— сообщили в прокуратуре Ярославской области.

Вернуть саму землю через суд не удалось, так как впоследствии она была перепродана индивидуальному предпринимателю Дмитрию Шлапаку, которого суд признал добросовестным приобретателем. ООО «Булат» деньги пока не вернуло, прокуратура держит исполнение решения суда на контроле.

Антон Голицын