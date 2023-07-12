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«АвтоВАЗ» обдумывает выпуск китайских автомобилей Dongfeng на площадке в Ижевске

Завод «Lada Ижевск» может стать площадкой для локализации китайских автомобилей Dongfeng. По данным «Ъ», в настоящее время переговоры с китайским производителем затягиваются, поскольку у «АвтоВАЗа» требования выше, чем у других производителей. В частности, компания претендует на наиболее новые модели и хочет обеспечить высокий уровень локализации, что требует встраивания в поставки комплектующих из Китая.

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Так, два источника «Ъ» рассказали, что для загрузки одной из своих свободных площадок АвтоВАЗ обсуждает локализацию автомобилей Dongfeng под брендом Lada. «Автопоток» в Telegram писал, что речь идет о заводе «Лада Ижевск». При этом производство должно стартовать до начала года.

В АвтоВАЗе не стали комментировать переговоры с Dongfeng и отметили, что уже сообщали о переговорах с «несколькими восточным партнерами для нескольких площадок». Однако один из близких к сторонам источников подтверждает, что китайский концерн готов предоставить модели для выпуска под другим брендом в РФ. При этом «АвтоВАЗ» ведет переговоры и с другими игроками из Китая.

Напомним, ранее сообщалось, что в 2024 году на автозаводах в столице Удмуртии и Тольятти планируется запуск производства новых моделей Lada с партнерами из Китая. Прежде, до 2022 года, в Ижевске выпускалась Lada Vesta, производство которой перенесли в Тольятти. В настоящее время площадку в Ижевске зарезервировали под выпуск электрической версии Lada Largus.

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