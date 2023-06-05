«АвтоВАЗ» выпустит новые модели Lada с партнерами из Китая на базе завода в Ижевске

В 2024 году на автозаводах в столице Удмуртии и Тольятти планируется запуск производства новых моделей Lada с партнерами из Китая. Соответствующую информацию представило предприятие «АвтоВАЗ» в презентации на конференции «Цифровая индустрия промышленной России», пишет «Прайм».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

Прежде, до 2022 года, на автозаводе в Ижевске выпускалась Lada Vesta. Производство автомобилей перенесли в Тольятти, оставив в Удмуртии изготовление комплектующих. В настоящее время площадку в Ижевске зарезервировали под выпуск электрической версии Lada Largus.

При этом, по словам президента «АвтоВАЗа» Максима Соколова, площадка в Тольятти рассматривается как «один из возможных маневров для организации партнерских проектов». Ранее здесь компания General Motors собирала Chevrolet Niva, однако в декабре 2019 года «АвтоВАЗ» выкупил у американского концерна 50% акций тольяттинского СП. После выкупа здесь началась сборка Lada Niva Travel. В августе 2021 года площадку законсервировали.

Напомним, по итогам 2022 года завод «Лада Ижевск» получил убыток в 3,64 млрд руб. В 2021 году автозавод показывал чистую прибыль в 343,8 млн руб. Выручка предприятия в 2022 году составила 3,1 млрд руб., что в 3,3 раза меньше, чем годом ранее. Из-за введенных в начале 2022 года санкций завод несколько месяцев находился в простое.