Дорожные работы ограничат проезд с 13 июля в семи районах Петербурга

В связи с ремонтом дорог и монтажом инфраструктурных объектов по восьми адресам в семи районах Санкт-Петербурга с 13 июля ограничивается проезд транспорта. Об этом сообщила пресс-служба Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ).

На сутки 13 июля будет полностью закрыта Нерчинская улица и улица Белышева у улицы Коллонтай. С 13 по 16 июля ограничат проезд по улице Руставели от Пискаревского проспекта до проспекта Луначарского, а до 19 числа — по улице Оптиков от Планерной улицы до Мебельного проезда. Также до 19 июля закроется Мебельный проезд у улицы Оптиков.

По 10 октября ограничивается движение транспорта по улице Коли Томчака и по Дегтярному переулку у дома № 7, а по 31 августа по Гостилицкой улице в Петергофе от Университетского проспекта до улицы Первого Мая. Дольше всего продлятся ограничения на улице Фокина у дома № 30 по Большому Сампсониевскому проспекту — до 5 октября 2025 года, там будут строить пешеходную галерею.

Ранее «Ъ-СПб» писал о дорожных ограничениях, вступивших в силу в Петербурге с 11 июля.

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