На трассе Джубга — Сочи перекрыли движение из-за подъема воды на один метр

В Туапсинском районе на 10-11 км трассы А-147 Джубга — Сочи в поселке Лермонтово вода поднялась на 1 м, там перекрыли движение. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

На участке км 10+500 — 10+700 из-за обильных осадков произошло подтопление проезжей части. Там движение перекрыто и регулируется Госавтоинспекцией. На 39-м км сошел оползень. На км 43+700 упало два дерева. По информации ФКУ «Черноморье», устранением происшествий занимаются дежурные бригады.

Ночью 12 июля в Туапсинском районе за три часа выпало 144 мм осадков. Из-за подъема уровня рек пришлось эвакуировать из лесного массива тургруппу, в составе которой было 37 детей.

На несколько часов перекрывалась трасса М4 «Дон» в п. Горский в направлении Краснодара и в п. Дефановка в направлении Джубги. В Новомихайловке в результате непогоды сошел сель.

Татьяна Ручкина

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