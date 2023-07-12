В Туапсинском районе из лесного массива эвакуировали 37 детей из-за обильных осадков

В Туапсинском районе ночью 12 июля прошел сильный ливень, в результате которого за три часа выпало 144 мм осадков. Из-за подъема уровня рек Нечепсухо, Шапсухо и Дефань из лесного массива пришлось эвакуировать тургруппу из 40 человек, в составе которой было 37 детей, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Тургруппу разместили в поселке Дефановка. Сейчас они ожидают автобус для транспортировки в Лабинск. Кроме того, проводится эвакуация маломобильных граждан в четыре пункта временного размещения

Сейчас реки находятся в русле. Всего была угроза подтопления поселков Тенгинка, Лермонтово и Новомихайловка. С 2 до 4 часов была перекрыта федеральная трасса М4 «Дон» в превентивных целях (п. Горский в направлении г. Краснодара и в п. Дефановка в направлении п. Джубга). На автодороге А-147 в Новомихайловке сошел сель, объем уточняется. Там организованно реверсивное движение.

По данным на 07:00, спланирована работа трех оценочных комиссий от администрации Туапсинского района. К устранению последствий непогоды привлекается 158 человек и 42 единицы техники.

Татьяна Ручкина

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