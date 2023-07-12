В Краснодарском крае участок трассы М-4 «Дон» перекрыли из-за подтоплений

В Туапсинском районе Краснодарского края перекрыли участок трассы М-4 «Дон» из-за подтоплений. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД региона.

Трасса перекрыта на участке с 1430-го по 1437-й километры с 23:45 11 июля. По информации госавтоинспекции, высота перелива воды составила полметра. Сколько времени движение по трассе будет недоступно — не сообщается.

«В местах перекрытия стоят экипажи ДПС. Госавтоинспекция Кубани призывает водителей перенести поездку в данном направлении», — заявили в ведомстве.

Днем 11 июля полиция Сочи попросила жителей и туристов по возможности воздержаться от поездок на личном автотранспорте из-за непогоды.

Кроме того, этим же утром стало известно о трех довольно мощных смерчах, зафиксированных в Туапсинском районе, в 10 км от берега.

Александр Орлов

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