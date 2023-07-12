Свердловское МЧС предупредило о смоге из-за лесных пожаров и жары

В Свердловской области 12 июля велика вероятность образования смога из-за лесопожарной обстановки и жары. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Спасатели рекомендуют в период смога утром и ночью закрывать окна, либо завешивать отрытые окна мокрой марлей. Важно больше пить воды и есть фрукты и овощи, а также максимально ограничить курение и употребление алкоголя. Физическими нагрузками при смоге также не стоит заниматься.

Вечером 11 июля в Свердловской области действовало 29 пожаров на площади почти 1,3 тыс. га. Из них были локализованы 20 пожаров на площади 539 га. В Екатеринбурге накануне впервые отмечена температура воздуха +40°С. По данным уральского Гидрометцентра, аналогичная погода сохранится и в среду, 12 июля, однако уже на следующий день ожидается похолодание.

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