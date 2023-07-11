Температура воздуха в Екатеринбурге впервые достигла +40°С

В Екатеринбурге впервые отмечена температура воздуха +40°С. Предыдущий раз абсолютный температурный максимум был зарегистрирован 16 июля 2020 года. Тогда воздух прогрелся до 39,1°С. Об этом сообщают в уральском гидрометцентре.

По его данным, в среду, 12 июля, в Екатеринбурге ночью ожидается до +23°С…+25°С, днем до +36°С…+38°С. Облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. В четверг, 13 июля, в столице Урала ночью похолодает до +16°С…+18°С, днем температура достигнет +26°С. Облачно с прояснениями, преимущественно без осадков.

В других частях Свердловской области 12 и 13 июля ожидают сильные дожди, ливни, грозы, крупный град, шквалистое усиление ветра до 27 м/с. Региональное ГУ МЧС объявило штормовое предупреждение и просит граждан быть бдительными и соблюдать меры безопасности. Жителям области рекомендовано отказаться от отдыха на природе, организации походов и сплавов.

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