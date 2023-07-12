Как преКАЗен этот мир

Один из крупнейших российских производителей аккумуляторов ГК «Курский аккумуляторный завод» (КАЗ, бренды на розничном рынке — Forse, Dominator и другие) после смены собственника приблизился к выводу из кризиса двух ключевых производственных юрлиц. Арбитражный суд завершил мировым соглашением банкротство ООО «Пром АКБ», выпускавшего специализированные промышленные источники питания. Аналогичную схему могут попытаться реализовать и в ООО «Исток+», производившем стартерные батареи для автомобилей. Но здесь мировому мешают разногласия с кредиторами, в том числе с ФНС, которая требует более 1,7 млрд руб. Эксперты считают, что из банкротства может получиться вывести не все юрлица предприятия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Курским аккумуляторам указали на будущее без кредиторов

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Курским аккумуляторам указали на будущее без кредиторов

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Арбитражный суд Курской области накануне утвердил мировое соглашение в деле о банкротстве ООО «Пром АКБ» — одного из основных производственных юрлиц КАЗ, отвечавшего в структуре предприятия за выпуск специализированных промышленных источников питания. С августа 2022 года компания находилась в конкурсном производстве — на финальной стадии банкротства, а теперь дело прекращено.

Как сказано в опубликованном определении арбитражного суда, инициатором мирового соглашения стало московское ООО «Аю-бат», оставшееся единственным кредитором «Пром АКБ». Эта компания может быть близка новому владельцу ГК «Курский аккумуляторный завод» Андрею Каменюку, который ранее руководил основным дистрибутором завода, представленным на рынке под брендом «Батбаза». «Аю-бат» владеет патентом на этот бренд, сообщается в базе Kartoteka.ru.

В течение 2022 года близкое господину Каменюку ООО «АКБ-холдинг» погашало долги кредиторов «Пром АКБ», крупнейшим из которых был Экспобанк, аккумулировало требования в одном юрлице, затем передало их «Аю-бату». В итоге на начало июля 2023-го сумма подтвержденных судом обязательств «Пром АКБ» перед дружественной компанией составляла 239,6 млн руб. Они обеспечены залогом имущества на 96,6 млн руб.

По условиям мирового соглашения требования должны погашаться с августа 2023 года по июль 2024-го траншами размером от 10 до 20 млн руб.

«Должник обладает имуществом, достаточным для ведения хозяйственной деятельности и расчета с кредиторами»,— охарактеризовал положение «Пром АКБ» судья курского арбитражного суда Виктор Минеев. В материалах дела сообщается, что имущество производственного юрлица (его активы в ходе банкротства были оценены примерно в 850 млн руб.) передавалось в аренду также входящему в ГК ООО «КАЗ». Эта компания, в частности, занимается производством стационарных свинцовых аккумуляторов, используемых в качестве резервных источников тока на объектах «Россетей» и «Русгидро». Ее оборот, по данным Kartoteka.ru, превышает 2,2 млрд руб.

Аналогичную схему новые владельцы предприятия хотят реализовать и в другом ключевом производственном юрлице ООО «Исток+», отвечавшем за выпуск стартерных батарей для автомобилей. Эта компания была, как и первая, признана банкротом по иску Экспобанка в августе 2022-го. До этого годовой оборот «Истока+» достигал почти 4 млрд руб.

«Пром АКБ» в 2022-м также заявлял о намерениях погасить «в полном объеме» требования кредиторов «Истока+», а в прошлом месяце, как сообщается в материалах дела, «Аю бат» направил в суд ходатайство об утверждении мирового соглашения и в этом юрлице. Однако решение по нему пока не принято судом на фоне рассмотрения жалоб от десятков других кредиторов «Истока+», добивающихся включения в реестр и их требований.

На момент начала банкротства были учтены требования Экспобанка на 235,8 млн руб. и небольшая задолженность перед коммунальными службами. Новые собственники рассчитывали погасить именно эти долги. Однако тогда еще не были рассмотрены требования других кредиторов, достигающие в сумме 2,6 млрд руб. Причем 1,7 млрд руб. приходятся якобы на существующую, но еще не подтвержденную судом задолженность по налогам и платежам в бюджет, а 584,8 млн руб.— на обязательства перед дружественным ООО «КАЗ». Из всего объема требований налоговиков суд в декабре 2022-го подтвердил лишь 127,9 млн руб.

Недовольное ходом банкротства управление Федеральной налоговой службы по Курской области (УФНС) продолжает оспаривать заключенные перед началом процедуры сделки «Истока+» по передаче имущества «Пром АКБ». А дружественное юрлицу-банкроту ООО «КАЗ», в свою очередь, пытается убедить суд, что имеет право на «приоритетное» погашение долгов по сравнению с «текущими платежами» УФНС. Заседания по этим спорным эпизодам должны пройти в местном арбитражном суде до конца лета.

Дело «Истока+» уже доходило до Верховного суда РФ. Так, ООО «Втормет-Златоуст» требовало включить в реестр кредиторов «Истока+» 327,7 млн руб. долгов, однако высшая инстанция оставила в силе предыдущие отказные решения. Судья Верховного суда Денис Капкаев подтвердил, что в этом случае речь идет о результатах «мнимой сделки, заключенной с фактически аффилированным юрлицом для создания искусственной кредиторской задолженности в отсутствие экономической целесообразности».

Банкротство двух основных производственных юрлиц не мешает ГК вести активную деятельность. По итогам первого полугодия 2023-го предприятие, как сообщала «Ъ-Черноземье» его пресс-служба, выпускает по полному циклу одновременно стартерные, стационарные свинцово-кислотные и щелочные аккумуляторы и батареи. По собственной оценке, ГК является вторым в РФ по объему выпуска производителем стартерных аккумуляторов.

Отгрузки продукции на вторичный автомобильный рынок выросли на 40%, а объемы производства — от 23 до 56% в зависимости от сегментов. Ход банкротства представители ГК планируют прокомментировать позднее.

Управляющий партнер АО «Центр по работе с проблемными активами» Зоя Галеева отмечает, что наличие существенных по размеру нерассмотренных требований кредиторов «может быть препятствием к утверждению мирового соглашения» в деле «Истока+». «Суд может посчитать, что условия соглашения нарушат права контрагентов должника»,— предполагает госпожа Галеева.

Управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский также считает, что «шансы на заключение мирового соглашения в отсутствие согласия между кредиторами стремятся к нулю». «Два производственных юрлица являются самостоятельными организациями, и их банкротства происходят независимо. То есть возможна ситуация, в которой одно ООО выходит из банкротства, а второе — нет. У каждого из них есть свои долги, по крайней мере де-юре»,— заключил господин Жарский.

Партнер ООО «Правовая группа» адвокат Владимир Шалаев добавил, что даже в случае если мировое соглашение в деле «Истока+» будет заключено, то не согласное с этим УФНС «сможет инициировать процедуру банкротства заново, если докажет реальность своих требований».

Сергей Калашников