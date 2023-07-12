Платежный баланс не в пользу рубля

По оценкам Банка России, профицит счета текущих операций платежного баланса в первом полугодии 2023 года снизился до $20,2 млрд, что в 7,3 раза меньше, чем за тот же период 2022 года. Профицит снижался с $14,8 млрд в первом квартале до $5,4 млрд во втором, а в июне 2023 года даже сменился дефицитом в $1,4 млрд впервые с августа 2022 года (см. график). «Последнее связано в том числе с действием сезонного фактора — объявлением российскими компаниями дивидендов. Такая ситуация уже наблюдалась в аналогичные периоды предшествующих лет при неблагоприятной ценовой конъюнктуре российского экспорта»,— поясняют в ЦБ. Впрочем, по оценке аналитиков Telegram-канала «Твердые цифры», с учетом сезонности сальдо все же осталось положительным — порядка $1,8 млрд.

Основная причина дефицита сальдо текущего счета — снижение экспорта и рост импорта, в том числе туристических услуг (в январе—июне 2023 года сальдо внешней торговли в годовом выражении снизилось в 3,3 раза — до $54,3 млрд). Другая причина — увеличение отрицательного сальдо первичных и вторичных доходов, куда входят процентные выплаты и дивиденды. «Значимая часть выплат предназначена нерезидентам, поэтому оседает на счетах С, не предполагая фактических оттоков на валютном рынке. Локальные инвесторы также не получают выплаты по замороженным активам, поэтому это во многом "бумажные" оттоки»,— поясняет Дмитрий Полевой из «Локоинвеста» влияние этого фактора на курс рубля. Сокращение торгового сальдо/профицита текущего счета автоматически замедлило отток капитала, хотят тут более важна структура потоков (эти данные пока недоступны), часть из которых влияет на курс, а часть — нет, добавляет он. На стороне финансового счета в июне был зафиксирован приток капитала в $1 млрд, хотя в целом за второй квартал был отток в $5,7 млрд против $78,2 млрд во втором квартале 2022 года и $18,4 млрд в первом квартале 2023 года, подсчитал господин Полевой.

«Потоки торговли товарами относительно устойчивы, следовательно, резкие колебания курса вряд ли вызваны их динамикой»,— отмечают авторы Telegram-канала «Твердые цифры». «Обзор ЦБ рисков финансовых рынков подтвердил, что за резким ослаблением рубля в июне стоят финансовые операции компаний и банков и в меньшей степени — населения и экспортеров»,— добавляет Дмитрий Полевой.

Артем Чугунов