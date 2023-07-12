Скромность упрощает

Кандидаты на пост мэра Москвы начали кампанию скромно, а многие даже за свой счет, следует из первых финансовых отчетов, опубликованных на этой неделе. Самым богатым кандидатом на этом этапе оказался вице-спикер Госдумы Владислав Даванков, а самовыдвиженец Александр Горлов вообще не тратился на выборы. В любом случае это будет малобюджетная кампания, предполагает эксперт, но это еще не значит, что она будет неинтересной: просто партии делают ставку не на наглядную агитацию, а скорее на событийный ряд.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Самым богатым на старте кампании оказался Владислав Даванков («Новые люди»)

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Самым богатым на старте кампании оказался Владислав Даванков («Новые люди»)

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Мосгоризбирком опубликовал первые финансовые отчеты кандидатов в мэры Москвы — согласно представленным данным, их сдали только шесть из 12 выдвинувшихся претендентов. При этом один из них, самовыдвиженец Александр Горлов, отчитался о нулевых поступлениях на свой избирательный счет (он не представил в избирком подписи для преодоления муниципального фильтра и, таким образом, выбыл из гонки). О наличии средств на избирательных счетах заявили только пять кандидатов, сдавшие подписи муниципальных депутатов в свою поддержку: действующий мэр Сергей Собянин («Единая Россия»), депутат Мосгордумы Леонид Зюганов (КПРФ), депутат Госдумы Дмитрий Гусев («Справедливая Россия — За правду»), а также вице-спикеры Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) и Владислав Даванков («Новые люди»).

Самым богатым на старте кампании оказался господин Даванков: на его счет поступило почти 3,28 млн руб., основная часть средств перечислена выдвинувшей его партией, еще 100 тыс. руб.— пожертвование некоего гражданина. Почти половину средств — 1,8 млн руб.— кандидат успел потратить, причем, как следует из отчета, не на сбор подписей или агитацию, а на оплату услуг по договорам и «иные расходы», связанные с проведением кампании. На счету Сергея Собянина пока всего 500 тыс. руб., все деньги пожертвованы юридическими лицами, 122 тыс. из них действующий мэр потратил, по большей части тоже на «иные расходы».

А вот Леонид Зюганов и Борис Чернышов на старте кампании тратили свои личные деньги: господин Зюганов внес в избирательный фонд 150 тыс. руб. собственных средств и потратил две трети от этой суммы, господин Чернышов ограничился суммой в 93,6 тыс. руб. и все успел потратить по той же статье «иные расходы». На счету Дмитрия Гусева 100 тыс. руб., средства перечислены выдвинувшей его партией и тоже все израсходованы.

Это начальные средства, и они были потрачены на сбор подписей, необходимых для преодоления муниципального фильтра, объяснил “Ъ” господин Чернышов свой вклад в избирательную кампанию. Основные поступления в избирательный фонд еще впереди: кандидат не стал уточнять, намерен ли выбрать весь доступный лимит средств (предельный размер избирательного фонда на выборах мэра Москвы составляет 250 млн руб.), но пообещал «полномасштабную кампанию».

«Итоговую сумму затрат назвать пока не готов, но она будет в разы меньше разрешенной», ведь 250 млн — это «огромная сумма», сказал “Ъ” Леонид Зюганов. По его словам, бюджет кампании будет складываться из собственных средств, пожертвований и средств партии, которая в кампаниях любого уровня поддерживает своих кандидатов. Окончательно размер фонда будет определяться решением руководящих партийных органов исходя из того видения, которое предложит команда, подчеркнул коммунист. Но сбор подписей, печать листов поддержки, работа нотариуса — это «уже ощутимые затраты», поэтому на старте кампании депутат и внес на эти цели личные средства. В целом же в ходе предстоящей кампании Компартия планирует сосредоточиться на наиболее эффективных технологиях: печатной агитации будет ощутимо меньше, приоритет получат интернет-ресурсы, добавил господин Зюганов.

В штабе Владислава Даванкова выразили удивление тем, что у других кандидатов в мэры расходы на кампанию оказались меньше, ведь и 3,5 млн руб.— не бог весть какой бюджет. «Мы уже потратили 1,7 млн руб. из избирательного фонда,— рассказал собеседник “Ъ”.— Основные расходы — это работа команды, юристов, организация встреч с жителями. Общий объем фонда пока назвать сложно, он продолжает формироваться. Надеюсь, взносы от сторонников и доверенных лиц будут идти».

Дмитрий Гусев тоже сказал “Ъ”, что сейчас сложно назвать примерную итоговую сумму его фонда: «Сколько соберем. Это вопрос фандрайзинга». В числе основных статей расходов он назвал рекламу, интернет, партийную газету. «Я думаю, основные статьи расходов у всех будут одинаковые»,— отметил кандидат.

Напомним, по итогам предыдущих выборов мэра Москвы в 2018 году больше всех потратил Сергей Собянин, чьи расходы достигли 144 млн руб. Выдвинутый партией «Союз горожан» Михаил Балакин вложил тогда в свою избирательную кампанию почти 28 млн руб., а кандидат от КПРФ Владимир Кумин — 20 млн. Самыми же экономными оказались кандидат от ЛДПР Михаил Дегтярев (13,7 млн руб.) и выдвинутый «Справедливой Россией» Илья Свиридов (13,5 млн).

Политолог Константин Калачев предполагает, что финансовые показатели нынешней московской кампании не превзойдут результат пятилетней давности. Эти выборы будут малобюджетными, уверен он, отчасти потому, что это отвечает настроениям в обществе: масштабная наглядная агитация сейчас скорее вызвала бы раздражение. Кроме того, изменилось и отношение людей к традиционной агитационной продукции, все «ушли в интернет», отмечает эксперт. Не случайно, по его мнению, партии сейчас пытаются задействовать новый инструментарий и делают ставку на информационные поводы. Пока лучше всего это удается Владиславу Даванкову, который предлагает то отменить домашние задания для школьников, то ввести стандарты приготовления шаурмы, напоминает политолог. Ведь маленький бюджет еще не означает, что кампания будет неактивной — напротив, ее участники ищут и находят недорогие, но эффективные инструменты, резюмирует господин Калачев.

Эксперты оценили активность партий на выборах региональных депутатов 16 политических партий уже выдвинули кандидатов на выборы депутатов законодательных собраний субъектов РФ, которые пройдут 10 сентября. Об этом во вторник сообщили в ассоциации «Независимый общественный мониторинг» (НОМ), анализирующей ход избирательной кампании. 11 из 16 партий выдвинули списки как по единым округам (когда избиратели голосуют за партию на всей территории региона), так и по одномандатным (когда голосуют за конкретных кандидатов). Еще пять пока сделали ставку только на одномандатников. По подсчетам экспертов НОМ, лидером с точки зрения активности на текущий момент является «Единая Россия», чьи партсписки по единым округам заверены в 12 из 20 регионов, где пройдут выборы. Следом идут ЛДПР (11), «Коммунисты России» (10), «Новые люди» (9), КПРФ (7), «Справедливая Россия — За правду» (6), Партия пенсионеров, «Родина», «Зеленые» (по 4), а также Российская партия свободы и справедливости и Партия роста (по 1). Кандидатов только в одномандатных округах выдвинули «Яблоко» (Башкирия, Якутия, Владимирская, Ивановская и Смоленская области), Партия дела (Якутия и Забайкальский край), «Гражданская платформа» (Якутия), «Партия за справедливость» (Хакасия) и Партия социальной защиты (Кемеровская область). Лидерство по партийному представительству на выборах депутатов заксобраний пока удерживают Якутия, Хакасия и Смоленская область, где о намерении побороться за мандаты заявили по девять партий. Следом идут Владимирская область, Калмыкия и Забайкальский край (по восемь), Кемеровская и Ульяновская области (по семь). Напомним, что этап выдвижения уже завершился в Калмыкии, Якутии, Хакасии, Забайкальском крае, Владимирской, Кемеровской, Смоленской и Ульяновской областях. На этой неделе он закончится в Архангельской, Ивановской и Ярославской областях и Ненецком автономном округе, на следующей — в Башкирии, Бурятии и Иркутской области. Наконец, в Ростовской области этап выдвижения продлится до 28 июля. В новых субъектах РФ — Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях — из-за военного положения выдвижение будет самым поздним, оно продлится с 24 июля по 17 августа. Там депутатов будут выбирать только по партспискам. Андрей Прах

Анастасия Корня, Елена Рожкова