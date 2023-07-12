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Коммерсантъ FM
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Юанней осенью повеяло

Российские банки сократили объем депозитов в китайской валюте за рубежом

Остатки на депозитах российских банков за рубежом снизились до более чем годового минимума. В основном это произошло за счет сокращения остатков в китайской валюте. Отчасти средства с депозитов могли быть переведены на корсчета за рубежом, но в целом российские кредитные организации могли изменить риск-политику на фоне давления на китайские банки и переместить средства в альтернативные инструменты. Эксперты полагают, что банки РФ недополучают часть ликвидности, поскольку компании предпочитают хранить депозиты в юанях непосредственно в зарубежных банках.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Остатки валютных средств российских банков на депозитных и корреспондентских счетах за рубежом в мае в пересчете на доллары снизились на $1,6 млрд, до $50,8 млрд. Об этом свидетельствуют данные из обзора рисков финансовых рынков, опубликованного ЦБ. Это минимальное значение с марта прошлого года, когда остатки опускались ниже $50 млрд. Большую часть средств банки хранят на корсчетах (на 1 июня — $38,4 млрд), тогда как на депозитах всего $12,3 млрд.

Самое существенное снижение в мае испытали депозиты в китайской валюте, которые сократились на $0,6 млрд, до менее $1,0 млрд, что стало минимумом за десять месяцев. Остатки на депозитах в долларах снизились на $0,2 млрд, до $8,3 млрд. Остатки на корсчетах в юанях выросли на $0,3 млрд, до $10,5 млрд, прервав негативный тренд последних месяцев.

«Остатки на счетах ностро преимущественно используются для проведения торговых расчетов, и динамика в целом коррелирует с изменением торгового оборота между странами»,— отмечает аналитик банковских рейтингов НРА Наталия Богомолова. Внешнеторговый оборот России и Китая растет в годовом выражении на 20%, оценивал 11 июля посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй. В свою очередь, торгпредставитель России в КНР Алексей Дахновский сообщал, что товарооборот РФ и Китая за первые пять месяцев 2023 года достиг почти $94 млрд (цитата по «РИА Новости»). В целом за прошлый год он составил $190 млрд.

В мае и в целом с начала 2023 года юань ослабевал к доллару, отмечает управляющий директор по валидации агентства «Эксперт РА» Юрий Беликов. Однако, по его оценке, курсовая разница объясняет лишь небольшую часть сокращения средств на депозитах. В целом же такая динамика может говорить о том, что «предприятия, ведущие внешнеэкономическую деятельность, даже рассчитываясь в юанях, держат собственные средства на счетах в банках-нерезидентах, и для российских банков это недополученная юаневая ликвидность», полагает господин Беликов. Вместе с тем, уточняет он, увеличение доли рублевых расчетов во внешней торговле «должно увеличивать вовлеченность российских банков, но также не идет на пользу объему операций в юанях и соответствующей ликвидности».

В целом остатки на корсчетах и размещенные средства на межбанковском рынке носят «довольно волатильный характер», отмечает заместитель директора группы рейтингов финансовых институтов агентства НКР Егор Лопатин. Более полную картину должны показать внутримесячные остатки на счетах и обороты (которые не раскрываются.— “Ъ”).

Снижение юаневых средств может быть связано «с изменением риск-политик российских банков и более осторожным подходом к размещению средств в банках-нерезидентах, учитывая усиливающееся давление со стороны недружественных стран, в частности на китайские банки», допускает господин Лопатин.

В частности, ранее российская дочерняя структура китайской группы Bank of China перестала принимать у российских банков платежи, в том числе в юанях, отправляемые в Европу и США (см. “Ъ” от 19 июня). Кроме того, как считает госпожа Богомолова, банки увеличивают вложения в альтернативные инструменты, номинированные в юанях, ориентируясь на рыночную конъюнктуру.

Ольга Шерункова

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