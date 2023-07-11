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Коммерсантъ FM
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Рублев проиграл Джоковичу в четвертьфинале Wimbledon

Россиянин Андрей Рублев проиграл сербу Новаку Джоковичу в матче четвертьфинала Wimbledon. Встреча закончилась со счетом 4:6, 6:1, 6:4, 6:3. Игра продолжалась 2 часа 47 минут.

25-летний Андрей Рублев находится на седьмом месте в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). У него 13 побед в турнирах под эгидой организации. В этом году Рублев впервые в карьере вышел в четвертьфинал Wimbledon, что стало его лучшим результатом в турнирах Большого шлема.

36-летний Новак Джокович сейчас находится на втором месте в рейтинге АТР. Он провел на первом месте рейтинга рекордные 389 недель. Джокович также является лидером по числу побед на турнирах Большого шлема — он побеждал в них 23 раза. В 2022 году он выиграл в мужском турнире Wimbledon.

Олеся Павленко

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