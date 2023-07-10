ЦБ: мятеж ЧВК «Вагнер» незначительно повлиял на курс рубля

События 23–25 июня (мятеж ЧВК «Вагнер») «оказали незначительное влияние» на месячную динамику курса рубля. В основном ослабление рубля вызвало сокращение валюты от экспорта, говорится в обзоре рисков финансовых рынков Банка России.

24 июня, отмечается в обзоре, курс значительно рос из-за повышенного спроса на валюту. По данным ЦБ, во время мятежа население купило валюты на 6,2 млрд руб.— 75% от этого объема пришлось «именно на безналичную иностранную валюту», говорится в обзоре.

Однако, отметили в ЦБ, быстрое урегулирование ситуации с мятежом способствовало стабилизации на валютном рынке: относительно закрытия торгов в пятницу, 23 июня, к понедельнику, 26 июня, рубль «ослаб всего на 0,46%». В целом по итогам июня курс рубля к доллару снизился на 10,4% против 1% в мае на фоне сокращения поступления валюты по каналам российского экспорта.

В обзоре ЦБ также говорится, что рынок российских акций в июне показал положительную динамику, волатильность была кратковременной. К концу месяца индекс Мосбиржи вырос на 2,9%, до 2797 пунктов. На вечерних торгах в пятницу, 23 июня, индекс Мосбиржи снизился на 2,1%, с 2795 до 2737 пунктов. В понедельник часть падения была отыграна, к концу июня индекс полностью восстановился.

Олеся Павленко