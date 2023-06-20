ВСМ разбежалась до Минска

Планируемая высокоскоростная магистраль Москва — Санкт-Петербург в будущем может быть продолжена до Минска, а пока проект строительства первой российской ВСМ будет в ближайшее время рассмотрен на заседании правительства РФ, большинство членов которого, по заверениям Минтранса, его поддерживают. Эксперты оценивают стоимость белорусского ответвления магистрали в 2,1 трлн рублей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Проект ВСМ между столицами России и Белоруссии обсуждался ранее как часть глобального высокоскоростного железнодорожного коридора «Евразия» по маршруту Москва — Смоленск — граница с Белоруссией

Фото: Илья Вадимович, Коммерсантъ Проект ВСМ между столицами России и Белоруссии обсуждался ранее как часть глобального высокоскоростного железнодорожного коридора «Евразия» по маршруту Москва — Смоленск — граница с Белоруссией

Фото: Илья Вадимович, Коммерсантъ

Министерство транспорта РФ готово обдумать продление трассы высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва — Санкт-Петербург до столицы Белоруссии. Об этом заявил накануне в Витебске, выступая в рамках «правительственного часа» на заседании сессии Парламентского собрания союза Беларуси и России, министр транспорта РФ Виталий Савельев. «Мы буквально на днях рассматривали еще один раз, пока часть нашего треугольника, это дорога Москва — Санкт-Петербург. <…> Этот вопрос будет в ближайшее время обсужден на уровне правительства, потому что мы готовимся. У нас подавляющее большинство членов правительства за ВСМ. А следующим темпом мы посмотрим вторую часть дороги — на Минск. Давайте вместе просто осмыслим, посмотрим, сколько она будет стоить и что она нам даст»,— сказал глава Минтранса (цитата по «РИА Новости»).

В РЖД отметили, что проект ВСМ между столицами России и Белоруссии обсуждался ранее как часть глобального высокоскоростного железнодорожного коридора «Евразия» по маршруту Москва — Смоленск — граница с Белоруссией и что детальные технико-экономические параметры проекта требуют всесторонней оценки.

Также господин Савельев накануне сказал, что, несмотря на капиталоемкость проекта первой российской ВСМ, уже есть инвесторы, готовые вложить деньги как в строительство, так и в создание нового подвижного состава. Ранее среди российских компаний, проявляющих интерес к проекту, замминистра транспорта Валентин Иванов называл «Синару», которая совместно с РЖД будет заниматься разработкой скоростного поезда. Потенциально, но в зависимости от условий, готов инвестировать в проект и основной акционер «Северстали» Алексей Мордашов. В конце мая господин Иванов сообщал также, что Россия предложила участвовать в создании и финансировании ВСМ китайским компаниям, у которых есть необходимые «компетенции по строительству высокоскоростных магистралей и по подвижному составу». А министр финансов Антон Силуанов считает, что проект может реализовываться даже без господдержки, «потому что он чисто бизнесовый».

Строительство ВСМ Санкт-Петербург — Москва предусмотрено проектом Транспортной стратегии Российской Федерации до 2030 года с прогнозом на период до 2035 года. Трасса внесена в Схему территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта. Завершить строительство планировалось в 2027 году. После ввода ВСМ в строй время в пути между Москвой и Петербургом сократится до 2 часов 15 минут. Стоимость проекта в оценках 2021 года составляла 1,7 трлн рублей, в том числе предусмотренные в инвестпрограмме РЖД 760 млрд, еще 468,4 млрд планировалось привлечь из средств Фонда национального благосостояния. Инвестиции РЖД и бюджетные средства будут использованы при строительстве входов в Москву и Петербург на участках Москва — Крюково и Обухово — Санкт-Петербург соответственно, а основной участок трассы между Крюково и Обухово протяженностью 624,2 км будет отдан в концессию.

По мнению президента российского Национального исследовательского центра перевозок и инфраструктуры Павла Иванкина, стоимость магистрали от Москвы до Минска, с учетом решения имущественных вопросов, составит около 2,1 трлн рублей. Однако эксперт отмечает, что для страны необходимо построить первую высокоскоростную магистраль, чтобы определить стандарты и подходы к таким проектам.

Вячеслав Калашников