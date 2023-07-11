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Коммерсантъ FM
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Шубы обрастают спросом

Какие изделия из меха и почему подорожали сильнее всего

Цены на шубы в России выросли почти на треть — в июне 2023-го их средняя стоимость приблизилась к 60 тыс. руб. Для сравнения — в марте показатель был 46 тыс. руб., пишут «Известия» со ссылкой на данные оператора системы «Честный знак». Растет спрос на изделия из овчины и енота, а самая дорогая проданная шуба оказалась из рыси — в первом полугодии ее купили в Подмосковье за 22 млн руб.

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Такие колебания связаны с сезонным фактором, пояснил замгендиректора Центра развития перспективных технологий Реваз Юсупов:

«После того, как начал происходить процесс обеления рынка, маркетинговые тенденции в отношении шуб, по заявлениям самого бизнеса, продавцов и производителей, изменились. Они стали совпадать, по сути, с тем, что происходит на рынке одежды. То есть скидки на зимнюю коллекцию начали предлагать весной, а летом происходят новые поступления, из-за этого тренд был немножко смещен именно на это время.

Сейчас все стабилизировалось остальными индустриями легкой промышленности, и, по данным системы маркировки "Честный знак", выгоднее всего покупать шубу в начале весны».

Как российская индустрия меха оценила 2022 год

При этом в целом за последний год стоимость шуб снизилась почти на 7%, и это объяснимо: ведь после пандемии стабилизировались цены на сырье, отметила исполнительный директор Национальной ассоциации звероводов Надежда Зубкова:

«На аукционах последние два года наблюдалась нестабильность в цене. После COVID-19 2021 год был достаточно успешным, и, если в 2020-м вообще ничего не продавалось, большое поголовье в Дании было забито, шкурки остались, то в следующем году случился небольшой ажиотаж по поводу — а будет ли вообще сырье на рынке.

В 2022-м, можно сказать, вообще цена присела, а в 2023-м она опустилась на уровень в районе €20-25, это средняя стоимость шкурки норки. Это очень низкий показатель, можно сказать, к началу нулевых он ушел.

За сколько была продана самая дорогая шуба в России в 2022 году

Вместе с тем именно сырья на экспорт сейчас немного. Мы находимся под санкциями и в очень сложной ситуации. Приходится просто-напросто сегодня концы с концами сводить».

При этом итоги прошлого года участники рынка оценили позитивно: в России продали около 1 млн меховых изделий на 100 млрд руб. По данным системы «Честный знак», в 2021году продажи и в количественном, и в денежном выражении были в два раза меньше.

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Иван Корякин

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