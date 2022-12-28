Самая дорогая шуба в России в 2022 году была продана за 18 млн рублей

В 2022 году самой дорогой шубой стала шуба из меха канадской рыси. Ее купили в Подмосковье за 17,7 млн руб. Об этом сообщило агентство «Прайм» со ссылкой на оператора системы маркировки «Честный знак» — Центр развития перспективных технологий.

Российские маркетплейсы в ответ на запрос «Прайма» также сообщили о росте спроса на шубы в 2022 году. В декабре продажи шуб на Ozon выросли больше чем в три раза в годовом выражении, на Wildberries — на 92%. Чаще всего там покупают шубы из искусственного меха.

Ранее РБК сообщил, что российские компании по производству одежды из натурального меха сократили ассортимент из-за нехватки импортного меха. Евросоюз и США запретили импорт меховых изделий в Россию в рамках эмбарго на поставки предметов роскоши и вывоз из России невыделанных шкур в страны ЕС.

Олеся Павленко